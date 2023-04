Coupe ophanden bij Ajax: ‘Ze willen Edwin van der Sar wippen’

Woensdag, 5 april 2023 om 07:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:13

Bij Ajax wordt achter de schermen gewerkt aan een coupe rond Edwin van der Sar, zo weet Valentijn Driessen te onthullen bij Vandaag Inside. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf wordt er alles aan gedaan om de huidige algemeen directeur weg te jagen. Aanstichter zou Maurits Hendriks zijn, die vorig jaar september toetrad tot de Raad van Commissarissen (RvC) als Chief Sports Officer.

"Achter de schermen zijn ze bezig met een coupe", valt Driessen meteen met de deur in huis in de talkshow. "De RvC en Maurits Hendriks willen Van der Sar wippen als hij niet doet wat zij willen. Zij willen naar de datakant. Ze hebben een databrein, daar hangt ook Heitinga aan vast. Een meisje van 38 bepaalt daar heel veel. Zij kent ook die Duitser die ze op het oog hebben (Sven Mislintat, red.). Die is mislukt bij Stuttgart, maar kan wel terecht bij Ajax. Wat is dat voor gekkigheid?"

De vrouw in kwestie waar Driessen het over heeft is Vosse de Boode, hoofd sportwetenschap en data-analyse bij Ajax. Zij vertelde onlangs in een interview in Het Financieel Dagblad blij te zijn met de aanstelling van Heitinga. "Hij is opgeleid met alles wat wij hem als sportwetenschappers en data-analisten kunnen bieden. Je merkt dat hij van een generatie is die makkelijk technologie aan zijn werkwijze toevoegt. Bovendien doet hij zelf factchecks. Dat werkt heel prettig", aldus Boode.

Driessen ziet het somber in voor Van der Sar. "Hendriks is onder de duif aan het schieten", vervolgt de chef voetbal. "Hij wil algemeen directeur worden als Van der Sar vertrekt. De voetballers hebben het natuurlijk ook zelf verknald afgelopen jaar. Van der Sar is bij alle aankopen van Schreuder betrokken geweest, daar heeft hij zijn toestemming voor gegeven." Ook René van der Gijp vindt het tijd voor een nieuwe algemeen directeur. "Hij moet zijn koffers pakken. Als jij overal je fiat aan hebt gegeven ben jij ook verantwoordelijk."