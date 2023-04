Gakpo keihard aangepakt in Engeland om ‘schaamteloze’ actie bij Nathan Aké

De Britse media zijn allerminst onder de indruk van het optreden van Cody Gakpo. De aanvaller ging zondagmiddag met Liverpool op pijnlijke wijze onderuit in het Premier League-duel met Manchester City (4-1) en is na afloop het kind van de rekening. Het grootste punt van ergernis in de tabloids is een moment in de zestigste minuut, toen Gakpo met een opzichtige fopduik een strafschop probeerde te versieren. Arbiter Simon Hooper bestrafte de schwalbe van Oranje-international niet, maar in de media wordt hij des te harder aangepakt.

Hoewel Gakpo in de meeste tabloids niet eens de slechtste beoordeling krijgt van het elftal, zijn de teksten in de media over de aanvaller eenduidig: de schwalbe was een schande. In de zestigste speelminuut leek hij in de zestien over het been te gaan bij landgenoot Nathan Aké en hij appelleerde voor een strafschop, maar Hooper wuifde het dringende verzoek van Gakpo weg, zónder een gele kaart uit te delen.

Liverpool Echo is relatief mals in zijn beoordeling en geeft Gakpo een 5 als rapportcijfer. “Hij had diepgang in zijn spel, maar het grootste gedeelte van de wedstrijd speelde Gakpo ondermaats. Zwakke poging om een penalty te versieren in de tweede helft.” 90min geeft de voormalig PSV’er een 4 voor zijn optreden tegen Manchester City. “Het is een speler met veel kwaliteiten, maar niet met de juiste om het voortouw te nemen. Hij mag bovendien van geluk spreken dat hij geen geel kreeg voor zijn duik.”

Ook in de rapportcijfers van de Britse tak van GOAL weet Gakpo geen voldoende (5) te scoren. “Hij toonde in ieder geval wel wat vechtlust en enkele touches of class, maar zijn schwalbe om een strafschop te versieren was verschrikkelijk.” Van NBC Sports en de Daily Mail krijgt de ‘gelegenheidstien’ van Liverpool, ondanks kritiek op zijn schwalbe, een nipte voldoende: 6. “Hij werkte hard, maar hij kwam niet goed uit de verf op de nummer 10-positie.”

De duik bleef onder meerdere Twitter-gebruikers ook niet onopgemerkt. “Schandalige en zielige manier om een penalty te versieren. De FA zou moeten ingrijpen en hem drie wedstrijden moeten schorsen vanwege schaamteloos valsspelen”, zo schrijft gebruiker Gabriel. Ook prestatiecoach Jack Fawcett laat van zich horen op sociale media: “Smakeloze actie van Gakpo, dat had een gele kaart MOETEN zijn.”

Zelf was Gakpo, niet geheel onverwacht, evenmin te spreken over de teamprestatie. “De eerste helft hebben we een hoop goed gedaan”, concludeert hij voor de camera van Viaplay. “Maar in de tweede helft incasseren we in een paar momenten twee goals. Dan weet je dat het lastig wordt. De energie was er wel, maar we konden het moment niet vinden om ze onder druk te zetten. Daardoor lijkt het misschien alsof de energie er niet was.”

