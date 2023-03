‘Clarence Seedorf solliciteert bij Ajax voor functie van technisch directeur’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 22:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Clarence Seedorf was dolgraag bij Ajax aan de slag gegaan als technisch directeur, zo meldt Ruud Gullit op basis van 'een zeer betrouwbare bron' in het praatprogramma Voetbal Café op Ziggo Sport. Volgens de informatie van Gullit heeft Ajax niet eens een antwoord gegeven aan Seedorf. De Telegraaf en Sky meldden eerder op de vrijdag dat de Amsterdammers de clubloze Duitser Sven Mislintat aanstellen.

"Wat ik uit zeer betrouwbare bron weet, is dat Seedorf gesolliciteerd heeft om technisch directeur te worden bij Ajax", zegt Gullit vrijdagavond. "Hij heeft geen antwoord gekregen." Presentator Bas van Veenendaal kan dat nauwelijks geloven: "Dat meen je niet? Wacht even, dus Clarence Seedorf stuurt een brief naar Ajax, maar krijgt geen antwoord?" Gullit kan het tot zijn spijt alleen maar bevestigen.

?????????????? ?????? ????? ?? Ruud hoort uit betrouwbare bronnen dat Seedorf heeft gesolliciteerd als Technisch Directeur bij Ajax ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/U96oyzs2bE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 31, 2023

Gullit had het Seedorf gegund. "Je weet niet zeker of het gaat slagen, maar er komt wel iemand binnen. Kijk maar naar Paolo Maldini, die het bij AC Milan doet. En Seedorf zou daarnaast natuurlijk een heel groot uithangbord zijn voor je club. Hij heeft behoorlijk wat drollen moeten inslikken en zijn trots vaak aan de kant moeten zetten, om datgene te kunnen doen wat hij wil. Seedorf is niet overal geslaagd, maar hij heeft ook niet vaak een kans gekregen om het te laten slagen." Seedorf was in het verleden kortstondig trainer bij AC Milan, het Chinese Shenzhen en Deportivo La Coruña. Daarna was de oud-middenvelder nog kort bondscoach van Kameroen.

Seedorf gaat nu toetreden tot de Raad van Commissarissen van de KNVB, zo werd medio maart bekend. "Ik vind het geweldig dat Seedorf een baan aangeboden heeft gekregen bij de KNVB. Niet omdat hij donker is, maar vanwege wie hij is en zijn know-how. En hij is aangenomen na het interview met de RvC dat hij heeft gehad, waarin hij zijn passie heeft laten blijken. Daarom is hij aangenomen. Ik ben hartstikke blij voor hem, want hij zat maar een beetje in Dubai."