Ajax zet ondanks veel vraagtekens door: gesprekken in afrondende fase

Vrijdag, 31 maart 2023 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Sven Mislintat staat op het punt om technisch directeur te worden bij Ajax, zo meldt Sky. De Duitse tak van de sportzendergroep bevestigt daarmee de berichtgeving van De Telegraaf eerder op de vrijdag. Waar het Nederlandse dagblad nog sprak over serieuze interesse, weet Sky dat de gesprekken met Mislintat zich al in de afrondende fase bevinden.

Contracten zijn nog niet getekend, maar dat zal spoedig gebeuren, zo klinkt het in Duitsland. Daarmee zou Ajax na ruim een jaar eindelijk een directe vervanger aanstellen van Marc Overmars, die vanwege grensoverschrijdend gedrag in februari 2022 vertrok. Mislintat werkte het laatst als technisch directeur bij VfB Stuttgart, waar hij tussen april 2019 en november 2022 technisch directeur was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Haalt Ajax de ellende in huis? ‘Hoe ze alleen al aan deze man komen...’

Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telegraaf zette enorme vraagtekens bij de komst van Mislintat naar Ajax. Lees artikel

Mislintat heeft behoudens die termijn bij Stuttgart, dat op het punt staat om uit de Bundesliga te degraderen, geen enkele ervaring als eindverantwoordelijke voor het aankoopbeleid van een club. De vijftigjarige Duitser werkte daarvoor als hoofdscout bij Arsenal en Borussia Dortmund. In Duitsland kreeg hij de bijnaam Diamantenauge vanwege zijn vermogen om spelers te spotten. Van 2006 tot 2017 was hij werkzaam als hoofdscout bij Dortmund, waar hij onder meer betrokken was bij het aantrekken van Robert Lewandowski en Pierre-Emerick Aubameyang, maar dus niet als eindverantwoordelijke. Later vervulde hij diezelfde functie als hoofdscout bij Arsenal, tussen 2017 en 2019.

Het vertrek bij Dortmund zorgde in 2017 voor behoorlijk wat opschudding in Duitsland. Mislintat lag in conflict met toenmalig trainer Thomas Tuchel over het contracteren van Óliver Torres van Atlético Madrid. Tuchel blokkeerde die transfer tot grote woede van Mislintat. Hij besloot daarop zijn heil buiten het Westfalenstadion te zoeken en ging aan de slag bij Arsenal. Bij the Gunners was hij betrokken bij het contracteren van acht spelers, waarvan er slechts twee met kleine winsten werden verkocht, hetgeen resulteerde in een verlies van ruim honderd miljoen euro. Het grootste verlies werd gemaakt op Aubameyang, die voor ruim zestig miljoen euro kwam en transfervrij naar Barcelona vertrok.