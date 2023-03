Atlético Madrid komt met weinig hoopgevend nieuws over Memphis Depay

Woensdag, 29 maart 2023 om 19:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:37

Memphis Depay staat voorlopig aan de kant met een dijbeenblessure, zo maakt Atlético Madrid woensdagavond bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvaller viel in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar (3-0 winst) na 63 minuten geblesseerd uit en greep naar zijn hamstring. Direct na afloop van de wedstrijd liet Ronald Koeman al doorschemeren dat de blessure ‘niet licht’ oogde.

Memphis is de komende periode uit de roulatie vanwege een dijbeenblessure, maar Atlético geeft in zijn persbericht niet aan hoelang hij precies aan de kant staat. “Onze aanvaller is vandaag aan medische tests onderworpen en uit de onderzoeken is gebleken dat hij kampt met een dijbeenblessure. De Nederlander zal beginnen met fysiotherapie, revalidatietraining en wachten op meer informatie over wanneer hij terug kan keren op het veld”, aldus de club.

De bevestiging van Atlético komt niet uit de lucht vallen, want naast Koeman reageerde Memphis zelf ook al met vrees in zijn stem op de vragen over zijn uitvallen. “Over mijn blessure kan ik nu niet veel zeggen. Ik hoop dat het meevalt, maar het is wel vervelend. Dit seizoen is lastig. Mentaal heb ik het heel zwaar. Lastiger had ik het nog niet in mijn carrière. Helaas, maar dit soort momenten horen er ook bij. Ik scoorde, maar als ik zie hoe ik speel... Ik weet dat ik beter kan”, zei de 88-voudig Oranje-international maandag in gesprek met de NOS.

Al sinds de start van het seizoen kampt Memphis met fysieke klachten. Hij moest de wedstrijden van Barcelona in de hele maand oktober aan zich voorbij laten gaan en nadien kon hij enkele weken niet in actie komen vanwege het gebrek aan wedstrijdritme. Namens Atlético, waar hij afgelopen transferperiode belandde, kwam hij tot dusver tot zeven LaLiga-optredens waarin hij driemaal trefzeker was.