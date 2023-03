Vermoedelijke XI Oranje: Ronald Koeman hakt knoop door over spitspositie

Maandag, 27 maart 2023 om 10:30 • Wessel Antes • Laatste update: 10:42

Wout Weghorst start maandagavond in de basis bij het Nederlands elftal tegen Gibraltar, voorspelt De Telegraaf op basis van uitspraken van bondscoach Ronald Koeman. De zestigjarige keuzeheer houdt tegen de voetbaldwerg vast aan zijn favoriete 4-3-3-formatie, maar maakt van Weghorst zijn aanvalsleider. Memphis Depay zal daardoor vanaf de linkerflank spelen. Verder lijkt Koeman zijn elftal met drie andere namen te wijzigen.

Volgens Koeman had de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk niets te maken met zijn systeem, zo zei hij zondag tijdens de persconferentie. “Ik heb vertrouwen in het systeem en geen seconde twijfel dat we het anders hadden moeten doen tegen Frankrijk of anders gaan doen. Het wordt absoluut beter, daar ben ik van overtuigd. Tegen Gibraltar, een totaal andere ploeg dan Frankrijk, krijgen we de kans om het een en ander recht te zetten. De eerste stap is winnen en de tweede stap is zoveel mogelijk goals maken, want Gibraltar staat boven Nederland in de EK-kwalificatiepoule.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jasper Cillessen krijgt ondanks zijn blunder tegen les Bleus opnieuw de kans onder de lat. Achterin is Denzel Dumfries, die terugkeert van een schorsing, de vervanger van Lutsharel Geertruida. Jurriën Timber wordt tegen Gibraltar vervangen door Matthijs de Ligt. Virgil van Dijk en Nathan Aké completeren de viermansdefensie.

Op het middenveld lijkt Koeman opnieuw te kiezen voor Marten de Roon als controleur, terwijl ook Georginio Wijnaldum weer zal starten. Indien Mats Wieffer fit genoeg is speelt de Feyenoorder mogelijk op de plek van De Roon. Xavi Simons mag het tegen Gibraltar laten zien vanaf zijn favoriete positie, als nummer 10. In Parijs werd hij nog als vleugelspeler geposteerd door Koeman.

Voorin vormen Donyell Malen, Wout Weghorst en Memphis Depay het aanvalstrio, wat uiteindelijk ten koste gaat van basisplaatsen voor Ajacieden Kenneth Taylor en Steven Berghuis. Weghorst, die in het Stade de France al na 32 minuten in de ploeg kwam voor Taylor, krijgt dus de kans als eerste spits. Malen krijgt hoogstwaarschijnlijk de voorkeur boven Cody Gakpo, die net als De Ligt terug is van zijn virusinfectie. “Maandagochtend beslissen we of ze eventueel kunnen starten of dat we ze achter de hand houden. Ik wacht het af. Ze hebben nog een hele dag en een hele nacht. De Ligt voelde zich al wat eerder weer goed dan Cody”, zo liet Koeman zondag weten.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; De Roon, Simons, Wijnaldum; Malen, Weghorst, Memphis.