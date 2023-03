Angstige dagen voor Slot: tweede sterkhouder twijfelgeval bij nationale ploeg

Maandag, 27 maart 2023 om 08:09 • Wessel Antes • Laatste update: 08:33

Arne Slot zal vanavond enigszins gespannen naar de opstelling van Oostenrijk tegen Estland kijken. Gernot Trauner, rots in de branding bij Feyenoord, kampt met een lichte blessure en is een twijfelgeval. De 31-jarige centrale verdediger keerde vorige maand terug bij de Rotterdammers na een ernstige knieblessure en moest vrijdagavond tegen Azerbeidzjan (4-1 winst) vroegtijdig het veld verlaten. Waar Trauner momenteel last van heeft is onbekend.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar het duel met Estland kwamen de blessures van Manchester United-middenvelder Marcel Sabitzer en Trauner ter sprake. Bondscoach Ralf Rangnick lijkt de bal bij zijn spelers te leggen. “Het gaat uiteindelijk bij Marcel en Gernot om de pijngrens. We zullen zien of het bij een of bij beiden gaat. Ook deze beslissingen zullen we snel nemen.” De aftrap van het duel wordt maandagavond om 20.45 uur genomen.

Trauner miste dit seizoen al tien officiële wedstrijden bij Feyenoord.

Vrijdagavond kreeg Slot al een eerste tegenvaller te verwerken tijdens de huidige interlandperiode. Tijdens de 4-0 nederlaag van het Nederlands elftal tegen Frankrijk moest Lutsharel Geertruida vlak voor tijd het veld verlaten met een hamstringblessure. Zaterdag werd bekend dat hij het trainingskamp van Oranje heeft verlaten om de blessure bij Feyenoord te onderzoeken. In gesprek met de NOS liet Ronald Koeman al wat doorschemeren over de ernst van de blessure. “Dat ziet er niet goed uit”, zei de bondscoach kort en bondig. Op een hamstringblessure staat normaliter een hersteltijd van zo’n zes weken.

Slot zal nu vooral hopen dat de blessure van Trauner meevalt. Verder zal zijn wens zijn dat verdedigers Marcus Pedersen (Noorwegen), Dávid Hancko (Slowakije), Marcos López (Peru) en Quilindschy Hartman (Jong Oranje) wél fit terugkeren bij Feyenoord. Na de interlandonderbreking volgt voor de koploper van de Eredivisie een uitwedstrijd bij nummer zes Sparta Rotterdam. Vervolgens speelt de Stadionclub in eigen huis de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen aartsrivaal Ajax. In april wacht een tweeluik met AS Roma, in de kwartfinale van de Europa League.