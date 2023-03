Bondscoach roemt vier specifieke kwaliteiten van grote uitblinker Madueke

Zondag, 26 maart 2023 om 13:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:04

Lee Carsley steekt de loftrompet over Noni Madueke na diens Man of the Match-optreden namens Jong Engeland tegen Jong Frankrijk (4-0 overwinning) van zaterdag. De 21-jarige vleugelaanvaller van Chelsea luisterde zijn invalbeurt van 35 minuten op met een doelpunt en twee assists. Carsley roemt vooral de veelzijdigheid van Madueke, die PSV in de winterstop inruilde voor de Premier League.

"Noni had een geweldige invalbeurt", jubelt Carsley na afloop van de ruime overwinning in de oefeninterland met de Fransen in gesprek met de BBC. "Een doelpunt en twee assists, dat was erg prettig om te zien." Curtis Jones (Liverpool) en Jacob Ramsey (Aston Villa) scoorden na een assist van Madueke. Emile Smith Rowe (Arsenal) had toen al een doelpunt op het scorebord gezet in het King Power Stadium van Leicester City: 4-0.

"Het is een publiekstrekker met snelheid, die daarnaast ook nog direct en heel veelzijdig is", vervolgt Carsley zijn lofzang op Madueke. "Maar we moeten ook goed beseffen dat Noni nog heel jong is. Hij heeft tijd en speelminuten nodig en aan zijn spel zal nog verder moeten worden geschaafd. Maar dat het potentieel er is staat buiten kijf. Net als de meeste jonge spelers moet Noni een kans krijgen om zijn talenten te tonen. Het komt allemaal goed zolang hij regelmatig aan spelen toekomt", krijgt Chelsea-manager Graham Potter als boodschap mee.

Madueke koos halverwege dit seizoen voor Chelsea, dat circa veertig miljoen euro neerlegde voor de jeugdinternational van Engeland. Potter maakte bij the Blues tot dusver vier keer gebruik van de voormalig PSV'er, die nog niet scoorde en ook nog geen assist liet noteren. Madueke is met Jong Engeland in voorbereiding op de oefeninterland met Jong Kroatië van dinsdagavond. Daarna meldt hij zich weer bij Chelsea, dat de Premier League zaterdag hervat tegen Aston Villa.