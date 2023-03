Nordin Amrabat onthult naam derde topclub die concreet was voor Sofyan

Manchester United had in de winterse transferperiode serieuze interesse in Sofyan Amrabat, zo onthult zijn broer Nordin Amrabat zondag in Goedemorgen Oranje. De Marokkaans international hoopte zelf echter dat hij een contract bij het eveneens geïnteresseerde Barcelona kon tekenen. Fiorentina wil pas na afloop van dit seizoen praten over een eventuele transfer van Amrabat, die in Florence vastligt tot medio 2024.

"De voorzitter van Fiorentina zei tijdens het WK: 'We gaan Sofyan Amrabat niet verkopen'. Ik dacht dat hij dat zei om de jackpot te krijgen", zo opent Nordin Amrabat zondag bij ESPN. "Er was heel veel interesse, maar Sofyan wilde alleen weg voor een topclub. Uit het rechterrijtje van de Premier League werd veel geïnformeerd en die clubs konden ook flinke transfersommen betalen." In de slotdagen van de transfermarkt kwam de interesse vanuit de Engelse top pas echt op gang.

Manchester United klopte tevergeefs aan voor Sofyan Amrabat.

"Ik kan zo drie clubs noemen die echt concreet waren in de laatste dagen", brengt de aanvaller van AEK Athene in herinnering. "En Manchester United kwam in de laatste twee dagen. Ze wilden Sofyan huren, met een optie tot koop. Omdat Fiorentina dat niet wilde ging dat niet door. Barcelona kwam twee, drie dagen voordat de transfermarkt sloot met een huurdeal. Maar door de financiële problemen konden zij geen verplichte optie tot koop bieden. En de derde club was Chelsea." Sofyan Amrabat had uit bovenstaand rijtje een duidelijke voorkeur.

"Barcelona wilde echt een goede huursom neerleggen, dus Sofyan had echt de hoop dat het door zou gaan", weet Nordin Amrabat uit gesprekken met zijn broer. Het bestuur van Fiorentina hield echter zijn poot stijf: '"Je bent één van onze belangrijkste spelers, we gaan je nu niet laten gaan. In de zomer kunnen we in gesprek over een transfer'." Een bittere pil voor de middenvelder die met Marokko uitblonk op het WK in Qatar. "Als Barcelona zich meldt, wil je gewoon graag die stap maken. En als Barcelona je niet koopt, is er wel iemand anders die je koopt. Fiorentina zou dan sowieso wel cashen."