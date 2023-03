Conte laat training bij Tottenham weer schieten; mogelijke opvolger bekend

Vrijdag, 24 maart 2023 om 13:40 • Jonathan van Haaster

Antonio Conte is de laatste dagen niet op het trainingsveld van Tottenham Hotspur verschenen, zo schrijft The Evening Standard. Volgens de Engelse krant is het nog onbekend wanneer de Italiaan zich weer meldt bij the Spurs. De naam van Julian Nagelsmann, die zijn ontslag nadert bij Bayern München, staat al op het lijstje als mogelijke opvolger van de Italiaan.

Conte vloog maandag, de dag na het gelijkspel bij Southampton (3-3), naar Italië. Tottenham vond dat niet vreemd, omdat dat vaker gebeurt tijdens interlandperiodes. Donderdag was Conte nergens te bekennen tijdens de training en ook op donderdag was de oefenmeester niet te zien. De geluiden over een vroegtijdig vertrek zijn daardoor sterker worden. Calciomercato meldt dat Conte pas terug wil keren naar Londen als hij van de clubleiding duidelijkheid krijgt over zijn toekomst. Assistent-trainers Ryan Mason en Cristian Stellini hebben bij afwezigheid van Conte de leiding over de selectie, die momenteel flink is uitgedund vanwege de interlandperiode.

Ruim twee weken geleden kon het aanvallend onmachtige Tottenham uitschakeling tegen AC Milan in de Champions League niet voorkomen. Een 3-1 overwinning op Nottingham Forest volgde, waarna er afgelopen weekend dure punten werden verspeeld bij Southampton. Tijdens de persconferentie na afloop van dat duel was Conte woedend. “Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Ik zie elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen", waren zijn duidelijke woorden.

Conte had ook geen goed woord over voor de leiding van de club. “De eigenaar (Joe Lewis, red.) is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen. Ik heb geprobeerd de situatie te camoufleren, maar nu niet meer. Dit is onacceptabel voor al die fans die een ticket kopen en ons volgen.” Het contract van Conte loopt tot medio dit jaar. Tottenham heeft een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen, maar dat lijkt momenteel een zeer onrealistisch scenario. De spelers van Tottenham gaan er bovendien niet vanuit dat Conte op 3 april tegen Everton op de bank zit.

Nagelsmann

Volgens The Evening Standard kijkt Tottenham alweer verder en houdt het de situatie van Nagelsmann in de gaten. De trainer van Bayern München lijkt zeer spoedig zijn congé te krijgen. Nagelsmann stond eerder al op de radar van Tottenham toen duidelijk werd dat José Mourinho de club zou verlaten. Nagelsmann trok echter naar Bayern, waarna Tottenham doorschakelde naar Conte. La Repubblica schrijft dat AS Roma zijn mogelijke nieuwe werkgever wordt, indien Mourinho na dit seizoen de Romeinse club verlaat. Ook AC Milan en Internazionale, Conte's ex-werkgever, zouden de situatie van Conte monitoren.