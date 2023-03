Geruchten over vergiftiging zorgen voor hoongelach bij Van Dijk en Koeman

Donderdag, 23 maart 2023 om 17:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:58

Virgil van Dijk en Ronald Koeman wuiven de geruchten dat kipkerrie hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is dat vijf Oranje-internationals het trainingskamp van het Nederlands elftal hebben moeten verlaten weg. Sven Botman, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Joey Veerman kunnen vrijdagavond door een virusinfectie niet in actie komen bij het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Op een persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met les Bleus weigeren Koeman en Van Dijk te speculeren over de oorzaak.

Koeman kreeg donderdagochtend te horen dat vijf Oranje-internationals en een staflid ziek waren. De bondscoach van Oranje moest hierna snel schakelen. “Dan houd je twintig spelers over, maar je mist ook een derde keeper. Je kunt niet met twee keepers de wedstrijd ingaan, dat risico is veel te groot. We hebben overlegd en dat heeft erin geresulteerd dat we twee veldspelers hebben opgeroepen. Met Gravenberch en De Vrij erbij, hebben we alle posities dubbel bezet. De vijf die naar huis zijn, zijn nog niet voor de hele periode uitgeschakeld. Dat is niet definitief. Het is niet definitief dat ze er niet meer bij komen in deze periode.”

Virgil van Dijk: "Ik heb lekker gegeten..." ???? — ESPN NL (@ESPNnl) March 23, 2023

De Telegraaf meldde donderdagmiddag dat kipkerrie hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is van het feit dat vijf Oranje-internationals vrijdagavond niet in actie kunnen komen bij het Nederlands elftal. Het vijftal zou woensdagavond, aan de vooravond van de trip naar Frankrijk, in Hotel Woudschoten in Zeist een voedselvergiftiging hebben opgelopen. “Natuurlijk wil iedereen weten waar het vandaan komt”, aldus Koeman. “Dat het gerecht op woensdagavond de boosdoener is, dat klopt niet. Sommige stafleden waren dinsdag al niet helemaal fit. Maar goed, het is speculeren zo en dat heeft geen enkele zin.”

Van Dijk geeft aan zich goed te voelen. De aanvoerder van Oranje heeft momenteel nergens last van. “Nog niet, hopelijk helemaal niet. Ik voel me prima. Er zijn helaas vijf jongens ziek naar huis gegaan. Die hebben buikgriepsverschijnselen. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt. Van de krant? Dan moet het zeker wel waar zijn?" zegt Van Dijk cynisch. "Ik heb zelf ook kipkerrie gegeten en het was heerlijk. Of dat nou de oorzaak is? Geen flauw idee. Niemand heeft een idee. Ik kan het mij niet voorstellen.”