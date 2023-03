Problemen Barça vergroot: ook UEFA opent onderzoek naar mogelijke omkoping

Donderdag, 23 maart 2023 om 14:25

Ook de ethische commissie van de UEFA gaat het corruptieschandaal waar Barcelona al een tijdje mee te maken heeft onderzoeken. Inspecteurs van de Europese bond moeten vaststellen of de Catalanen in de zaak-Negreira de regels van de UEFA hebben overtreden. Eerder lekte uit dat José María Enriquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond, geld ontving van Barcelona.

De zaak-Negreira siert al wekenlang de krantenkoppen in Spanje. Barcelona wordt ervan verdacht miljoenenbetalingen te hebben gedaan aan een bedrijf dat in handen is van Negreira. In totaal zou het gaan om een bedrag van zes miljoen euro, verspreid over een periode van 2000 tot 2018. Barcelona is inmiddels aangeklaagd voor corruptie, wat in het ergste geval zou kunnen leiden tot een degradatie uit LaLiga.

“Het probleem dat nu speelt is het ergste dat ik me kan herinneren”, zei Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, onlangs tegen Movistar-zender Vamos. “Er zijn betalingen geweest van Barcelona aan de vice-voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Dat is abnormaal. Het is begrijpelijk dat dit voor spanningen zorgt. De reputatie van het voetbal staat op het spel. Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona.”

Dinsdag moest de voormalig scheidsrechtersbaas Negreira al tekst en uitleg geven over het geld dat hij van Barcelona ontving. Volgens Negreira had dat niets met omkoping te maken. "Ik bekeek wedstrijden en informeerde de club waarom bepaalde beslissingen werden genomen door de scheidsrechter in kwestie. Mijn werk was om technisch advies te geven over de arbitrage, omdat Barcelona graag wilde dat alles rondom de scheidsrechters neutraal was."