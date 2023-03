Uiterst opvallende envelop drijft Barça verder in nauw: ‘Alleen openen als...'

Donderdag, 23 maart 2023

Er is een opvallende envelop gevonden in de kluis van de eind vorig jaar overleden voormalig Barcelona-directeur Josep Contreras, zo meldt de Spaanse krant El País. Op de envelop staat: “Alleen openen als de grootste ramp ter wereld voor ons zich voordoet.” In de envelop zitten papieren met namen van banken en personen, onder wie andere oud-directeuren van de Catalanen.

De envelop is in beslag genomen en wordt momenteel onderzocht. Op de papieren in de envelop worden de namen genoemd van onder meer Sandro Rosell – die tussen 2010 en 2014 de voorzitter van Barcelona was – en Josep Maria Bartomeu, al worden bij hem alleen zijn twee voornamen genoemd. Daarachter staan de woorden ‘cheque’, 'zwart geld’ en ‘Banca Catalana’, wat Catalaanse bank betekent. In de papieren wordt ook de naam van een advocaat genoemd.

De gevonden envelop is het volgende hoofdstuk in het corruptieschandaal van Barcelona. De topclub wordt ervan verdacht zes miljoen euro te hebben betaald aan José María Enriquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. Volgens Mundo Deportivo werd dat geld gebruikt om scheidsrechters te paaien. Negreira zou via zijn bedrijf heel veel geschenken hebben gekocht voor de arbiters.

Het gaat onder meer om riemen, strandparasols, koeltassen, kaas, wijn en likeur. Ook werden scheidsrechters meegenomen naar dure restaurants, waar dan voor minstens 2000 euro per avond gedineerd werd. Negreira heeft inmiddels al op het nieuws gereageerd door te zeggen dat hij deze cadeaus spontaan uitdeelde. Ook zou hij zijn terugbetaald.

Barcelona klaagt journalisten en media aan

Barcelona heeft op zijn beurt vijf journalisten en verschillende media aangeklaagd vanwege hun berichten over het schandaal, zo meldt Sport en wordt door de Catalanen bevestigd aan persbureau DPA. De koploper van LaLiga vindt dat de personen in kwestie ‘de club proberen te beschadigen’ met hun berichtgeving. Barcelona is van plan om op korte termijn nog meer journalisten en media aan te klagen.