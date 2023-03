Usain Bolt verklapt wat hij in ‘leuk’ onderonsje tegen Erik ten Hag zei

Woensdag, 22 maart 2023 om 09:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:51

Usain Bolt is lyrisch over de huidige prestaties van Manchester United. De sprintlegende en fervent supporter van the Red Devils had afgelopen zondag een onderonsje met manager Erik ten Hag na de 3-1 zege op Fulham in de FA Cup. Bolt liet weten Ten Hag dankbaar te zijn voor 'het terugbrengen van de gloriedagen' naar Old Trafford.

“Het eerste wat ik tegen Ten Hag zei was 'bedankt’”, laat Bolt weten tegenover PA. “Hij had zoiets van: 'Bedankt voor wat?' Voor het terugbrengen van de gloriedagen, vertelde ik hem. Ik vroeg Ten Hag wie we komende zomer naar de club gaan halen en hij zei: ‘Heb je ideeën?’, het was een leuk, simpel, maar geinig gesprek.”

Bolt kijkt nu weer met een trots gevoel naar United. “Het team is een collectief, ze zijn als één. Ze werken hard samen en je ziet dat ze een doel voor ogen hebben. Je ziet de vastberadenheid in de manier waarop ze spelen. Ik ben erg blij met de vooruitgang onder Ten Hag en ik weet zeker dat er onder hem nog veel meer progressie zal worden geboekt. We kunnen nog veel prijzen winnen, dus ik ben enthousiast.”

Ten Hag won eind februari zijn eerste prijs als manager van United door in de finale van de EFL Cup met Newcastle United af te rekenen. In de FA Cup treden the Mancunians in de halve finale aan tegen Brighton & Hove Albion, terwijl er in de kwartfinale van de Europa League een dubbele ontmoeting met Sevilla op het programma staat. In de Premier League ligt United met een derde plek op koers voor een Champions League-ticket.