‘Ik weet dat mijn naam valt bij Oranje, die berichten krijg ik doorgestuurd’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 11:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:55

Jong Oranje heeft koers gezet richting Murcia voor twee oefeninterlands tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen (25 maart) en Tsjechië (27 maart). De selectie van bondscoach Erwin van de Looi verzamelde zich maandag voor vertrek in het Steigenberger Hotel op Schiphol, waar aanwezige media de kans kregen om de internationals het hemd van het lijf te vragen. Voetbalzone sprak met Thijs Dallinga, spits in vorm die langzaam op de deur klopt bij het grote Oranje. "Op dit moment vallen de keuzes anders en dat heb ik te respecteren."

Door Mart Oude Nijeweeme

Thijs, met welk gevoel heb je je gemeld bij Jong Oranje?

"Ik ben hier met een goed gevoel naartoe gekomen. Het is altijd mooi als je wordt opgeroepen. Dit is pas mijn tweede keer bij Jong Oranje. Het is sowieso lekker om weer in een andere omgeving te zijn."

Had je niet stiekem verwacht bij het grote Oranje te zitten?

"Ha ha, die vraag krijg ik vaak deze dagen. Ik had er niet op gerekend, maar feit is wel dat er twee spitsen (Luuk de Jong en Vincent Janssen, red.) hebben bedankt. De kans was daardoor groter dan normaal. Ik vond het verrassend dat ze bedankten, zeker Vincent Janssen. Hij is in vorm en zat er goed in. Daardoor kan ik wel een stapje dichterbij komen. Feitelijk zijn het twee concurrenten minder, dus voor mij is het niet heel slecht."

Maar jij krijgt toch ook mee dat jouw naam wordt genoemd? Is het dan niet teleurstellend dat je niet wordt opgeroepen?

"Ik krijg het wel mee ja. Mensen sturen de berichten ook door. Dat is alleen maar een mooi compliment op dit moment. Uiteindelijk maak ik die keuzes niet. Ik moet gewoon mijn ding doen. Het is aan de bondscoach om de selectie te bepalen. Op dit moment vallen de keuzes anders en dat heb ik te respecteren."

Dallinga: "Ik vond het verrassend dat Vincent Janssen bedankte voor Oranje."

Wat is er nog nodig om die stap naar Oranje wél te zetten?

"Dit is mijn eerste jaar in een topvijf-competitie. Ik ben op de goede weg, maar ik ben niet iemand die stappen wil overslaan. Ik weet wat ik kan en wat er nog uit kan komen. Ik ben er rustig onder en moet vooral zorgen dat ik minuten en goals blijf maken bij de club."

Hoe zie jij je kansen in de toekomst bij Oranje?

"Als je ziet waar ik vorig jaar stond… Het gaat al heel snel. Vorig jaar zat ik voor het eerst bij Jong Oranje. Ik wil me eerst hier laten zien. Uiteindelijk moet ik laten zien dat ik die stap kan zetten. Daar is dit een mooie gelegenheid voor. Of het te snel gaat? Toen ik naar Toulouse ging werd ook gezegd dat de stap naar een grote competitie te snel kwam. Uiteindelijk heb ik me goed aangepast. Wat is te snel? Dat kun je achteraf pas zeggen. Op dit moment gaat het goed."

Vorig jaar speelde je in de Keuken Kampioen Divisie, nu sta je tegenover Lionel Messi en Kylian Mbappé. Knijp je jezelf weleens?

"Dat soort potjes zijn de mooiste die je kan spelen. Er zijn weinig jongens die de kans krijgen om tegen spelers van dat formaat te spelen. Dat is alleen maar genieten. Ook tijdens die wedstrijden ben je gefocust, maar dat zijn de mooiste wedstrijden die er zijn. Misschien gaat het wel sneller dan ik in mijn hoofd heb gehad, maar uiteindelijk gaat het wel zoals ik wil. Of ik verwacht had dat het zo zou gaan? Vooral gehoopt."

Iemand die wel bij Oranje zit is Mats Wieffer, vorig jaar ploeggenoot van je bij Excelsior. Hoe kijk je nu naar hem?

"Ik kan daar echt van genieten. Ik heb ook nog redelijk veel contact met hem, kon vorig jaar ook goed met hem opschieten. Het is prachtig dat hij erbij zit. Ik vind het ook terecht. Je ziet aan hem hoe snel het is gegaan. Vorig jaar hebben we tegen elkaar gezegd dat als hij de kans zou krijgen, hij heel snel stappen zou maken. Dat blijkt nu en dat is mooi om te zien. Je kon bij Excelsior al zien dat hij de kwaliteiten heeft. Hij had alleen een podium nodig om het te laten zien en dat heeft hij nu gekregen."

Dallinga en Wieffer waren vorig jaar ploeggenoten in de Keuken Kampioen Divisie bij Excelsior.

Koeman ziet in hem een toekomstige partner van Frenkie op het middenveld. Begrijp jij dat?

"Ja, ik snap dat wel. Mats is een hele slimme speler. Technisch ook heel sterk. Hij maakt weinig fouten en ziet vaak de juiste oplossing. Hij leest het spelletje heel goed. Ik vind hem vrij compleet."

In de podcast De Eerste de Beste zei je vorige week dat ook Branco van den Boomen een oproep verdiende bij Oranje. Waarom vind je dat?

"Op basis van zijn prestaties. Branco is een technisch vaardige speler die het spelletje heel goed leest. Hij heeft een hele goede trap en heeft weinig tijd en ruimte nodig om een goede beslissing te maken. Dat vind ik heel knap. Afgelopen seizoen is hij een hele belangrijke speler geweest met 23 assists. Toen liet hij het al zien. Dit jaar was het afwachten, ook voor mij, maar als je ziet hoe hij onze ploeg op sleeptouw neemt en hoe belangrijk hij is voor ons in de Ligue 1, dan vind ik dat hij een kans verdient. Maar wie zijn wij om daarover te oordelen?"

Je zei dat Frankrijk niet in het pakket zat bij de bondscoach. Denk je dat echt?

"Dat zei ik met een knipoog. Natuurlijk wordt er ook naar ons gekeken. Die uitspraak is een beetje uit de context gehaald. Misschien kijk ik er met een iets andere bril naar dan de bondscoach. Ik zie Branco iedere dag. Ik kan alleen zeggen dat hij het hartstikke goed doet, net als Stijn Spierings. Hij zal geduld moeten hebben."