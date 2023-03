‘Zo’n eindtoernooi met Oranje hoop ik natuurlijk ook ooit te spelen’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 11:50

Bjorn Meijer is bezig aan een fantastisch debuutseizoen bij Club Brugge. De pas net twintigjarige linksback is wekelijks basisspeler bij de regerend landskampioen van België en scoorde onlangs zijn eerste doelpunt in de Champions League. In aanloop naar de komende interlandperiode sprak Voetbalzone met Meijer tijdens het mediamoment van Jong Oranje in Amsterdam. Een gesprek over zijn band met zesvoudig international Noa Lang, de concurrentiestrijd bij de Nederlandse beloften en zijn jeugdherinneringen aan Oranje.

Door Wessel Antes

Meijer heeft het enorm naar zijn zin in Brugge, waar de vleugelverdediger voor het eerst op zichzelf woont. “Dat gaat allemaal goed. Ik zit op mijn plek, zowel bij de club als in het land België. De stap heeft goed uitgepakt en ook over mijn individuele prestaties kan ik tevreden zijn.” De aanwezigheid van Lang bij Club is fijn voor Meijer. “We hebben een goede band. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Binnen de lijnen staat Noa natuurlijk vaak voor me, die wisselwerking loopt ook wel lekker!” Meijer speelde al 38 officiële wedstrijden voor Club, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vijf assists.

De teamprestaties van Club zijn de laatste maanden een stuk minder goed. Trainer Scott Parker werd in maart al na een paar maanden op straat gezet. “We bevinden ons in een moeilijke periode, maar het is nu gewoon belangrijk dat we in play-off 1 terechtkomen”, zo stelt Meijer. “Daar hebben we nog vier wedstrijden voor en dat moet goedkomen. Daar heb ik vertrouwen in.” Club staat na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen KV Kortrijk (1-0) op de vijfde plek in de Jupiler Pro League. Om het door Meijer geformuleerde doel te behalen moet een achterstand van twee punten op nummer vier KAA Gent weg worden geveegd.

In zijn vrije tijd keert Meijer graag terug naar zijn geboortestad Groningen. “Toevallig kom ik daar net vandaan! Omdat we zaterdag al hadden gespeeld, kon ik daarna terug naar Nederland om met mijn familie een hapje te eten voor mijn verjaardag. Daarnaast kon ik naar FC Groningen kijken, dus het kwam perfect uit zo.” Meijer is geschrokken van het incident waarbij Jetro Willems een vuistslag kreeg van een ‘supporter’ van zijn ex-club. “Dat is knettergek. Zelf kon ik het niet zo goed zien, want ik zat wat verder weg, maar de video’s heb ik uiteraard wel bekeken. Dat kwam wel even binnen ja, ook bij de directie natuurlijk.”

Meijer was afgelopen weekend aandachtig toeschouwer in de Euroborg.

Meijer mocht zich maandag voor de tweede keer in zijn carrière bij Jong Oranje melden. In september vorig jaar liet bondscoach Erwin van de Looi hem debuteren in het Nederlandse beloftenelftal. Inmiddels is de fysiek sterke vleugelverdediger helemaal gewend bij Jong Oranje. “Als je voor het eerst bij een groep komt voelt dat natuurlijk altijd een beetje onwennig, maar dat voelt nu al een stuk beter.”

ESPN-analist Kees Kwakman zei onlangs in Voetbalpraat dat hij het vreemd vond dat Meijer niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zat. De verdediger zelf had echter nog niet op een uitverkiezing van dat kaliber gerekend. “Ik had een oproep voor Oranje niet verwacht. Je hoort weleens wat geluiden en dan hoop je er misschien op, maar verwacht zeker niet. Ik hoop natuurlijk wel dat dat in de toekomst nog gaat komen!” De oproep voor Jong Oranje was dan ook geen teleurstelling voor Meijer. “Het is altijd een eer om hier te zijn, dus het zou gek zijn als ik hier teleurgesteld rondloop.”

In aanloop naar het meldmoment in het Steigenberger Airport Hotel sprak Meijer al met SC Cambuur-middenvelder Daniël van Kaam, met wie hij goed bevriend is. “Het is toch extra bijzonder als een goede vriend van je ook opgeroepen wordt, dus daar heb ik wel contact mee gehad. Hij is komende week in Spanje ook mijn kamergenoot.” In het Spaanse San Pedro Del Pinatar oefent Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Tsjechië. Beide wedstrijden zijn vriendschappelijk.

Wat Meijer verwacht van de oefenweek in Spanje? “Zon! In ieder geval, dat hoop ik tenminste, want hier in Nederland en België is het momenteel niets. Ik heb al even gekeken naar de weersvoorspelling in Pinatar en dat zag er een stuk beter uit! Van Noorwegen en Tsjechië weet ik om eerlijk te zijn niet heel veel. Daar moet ik echt tijdens de besprekingen achter komen! Ik heb de selecties ook niet bekeken, ik ga uit van mijn eigen kracht!”

Meijer heeft zich binnen no-time geliefd gemaakt bij de fans van Club.

Of Meijer zelf tot de basiself van Van de Looi behoort zal nog moeten blijken. Met Quilindschy Hartman (Feyenoord), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Burnley) en Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) heeft de linkspoot geduchte concurrentie voor zijn favoriete positie. Al lijkt het erop dat Van de Ven net als tijdens de laatste drie interlands centraal achterin zal gaan spelen. “Hoe ik erop sta zou ik momenteel echt nog niet weten. Dat gaan we zien! Het is aan mij om me te bewijzen. Een concurrentiestrijd is natuurlijk ook goed, dat houdt je scherp. Ik zal er in ieder geval niet aan onderdoor gaan.”

Meijer droomde als kind al van spelen voor het Nederlands elftal. “Vanaf 2008 begon ik het een beetje mee te krijgen, maar wat het best is blijven hangen van vroeger is het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Dat was natuurlijk geweldig. Zo’n eindtoernooi met het Nederlands elftal hoop ik natuurlijk ook ooit te spelen.” Die herinnering heeft Meijer niet voor niets. “Arjen Robben is altijd mijn grote voorbeeld geweest. Nu eigenlijk nog steeds wel. Grappig genoeg was ik eerst ook een linksbenige rechtsbuiten. Daarom keek ik graag naar zijn acties, maar ook qua mentaliteit was hij natuurlijk groots!”

Robben is voor Meijer een absoluut jeugdidool.

In het seizoen 2020/21 keerde Robben terug bij Groningen, maar Meijer speelde dat seizoen zelf nog in het Onder 21-elftal van de club. Wel mocht hij de 96-voudig international van het Nederlands elftal een aantal keer meemaken tijdens trainingen. “Dat was natuurlijk indrukwekkend, zeker op die leeftijd. Helaas heb ik geen wedstrijd met hem mogen spelen. Of ik directe duels heb gespeeld tegen hem op de training? Nee, dat ook niet. Dat is wel jammer, dat had het verhaal natuurlijk nog mooier gemaakt!”

Onder de actieve profvoetballers heeft Meijer ook een voorbeeld. “Ik kijk wel veel naar Andy Robertson, van Liverpool. Die vind ik heel goed. Het is niet zo dat ik mij tijdens het kijken van voetbal altijd focus op de linksbacks. Ik kijk meer naar het hele plaatje, want anders kan ik er ook niet echt van genieten.” Komende zomer speelt het Nederlands elftal de Final Four van de Nations League in Nederland, terwijl Jong Oranje mag afreizen naar Georgië voor het jeugd-EK. Meijer laat het op zich afkomen welke ervaring hij toe gaat voegen aan zijn palmares. “Daar heb ik echt nog niet over nagedacht. Natuurlijk wil ik debuteren voor Nederland, maar het zijn beide geweldige ervaringen. Uiteindelijk heb ik het zelf ook niet volledig in handen!"