Onderlinge banden Makkelie blootgelegd: ‘Totaal géén onafhankelijke arbitrage’

Zondag, 19 maart 2023 om 18:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:21

Mario van den Ende zet grote vraagtekens bij de samenwerking tussen Danny Makkelie en Rob Dieperink als respectievelijk scheidsrechter en VAR bij Ajax - Feyenoord (2-3). De oud-toparbiter stelt dat van 'onafhankelijke arbitrage totaal geen sprake' is, omdat Makkelie een mentorrol vertolkt voor Dieperink.

Veel draait na afloop van de Klassieker over de overtreding van Quilindschy Hartman op Mohammed Kudus. De linksback van Feyenoord stak zijn been uit, maar was te laat en haalde zo Kudus neer, die anders weg was geweest aan de zijlijn. Hartman kwam weg zonder tweede gele kaart en werd direct naar de kant gehaald door zijn trainer Arne Slot. "Maar de VAR kan niet ingrijpen bij een tweede gele kaart", weet Van den Ende.

Nogal wat vragen over arbitrage #ajafey VAR kan niet ingrijpen mbt tweede gele kaart Hartman. Bij de overtredingen van Idrissi en Kudus zeker wel. Niet vergeten dat VAR Dieperink als scheidsrechter wordt gecoacht door Makkelie. Van onafhankelijke VAR is dus totaal geen sprake — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) March 19, 2023

De oud-topscheidsrechter heeft meer moeite met de gang van zaken rond een trap op de voet bij Owen Wijndal door Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi. De enkel van Wijndal klapte dubbel, Idrissi kwam weg met geel. Diep in de tweede helft leek Mohammed Kudus bewust op op het bovenbeen van Dávid Hancko leek te gaan staan. Kudus kwam weg zonder kaart, maar Feyenoord kreeg wel een vrije trap.

"Bij de overtredingen van Idrissi en Kudus kan de VAR zeker wel ingrijpen", zegt Van den Ende. "Niet vergeten dat VAR Dieperink als scheidsrechter wordt gecoacht door Makkelie. Van onafhankelijke VAR is dus totaal geen sprake." Makkelie wilde zelf na afloop niet reageren op beide incidenten. De arbiter bleef bij ESPN wél lijnrecht achter zijn besluit staan om Hartman géén tweede kaart te geven.

