Makkelie overrompeld door vraag van Kraay jr.: ‘Nee, ga ik hier niet bespreken’

Zondag, 19 maart 2023 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:32

Hans Kraay junior is er zondagmiddag met pijn en moeite in geslaagd om Danny Makkelie voor de camera van ESPN te krijgen. De verslaggever wilde het met de scheidsrechter dolgraag hebben over enkele cruciale arbitrale beslissingen in de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (2-3), maar Makkelie was zeer terughoudend. De arbiter kwam alsnog voor de camera en bleef voor de volle honderd procent achter zijn beslissing staan om Quilindschy Hartman, linksback van Feyenoord, géén rood te geven.

Kraay junior legt na afloop van zijn gesprek met Makkelie uit hoe dat tot stand kwam. "Onze fieldproducer heeft keurig gevraagd of hij wilde komen. Hij luistert goed mee in de scheidsrechterscatacombe wat er allemaal gezegd wordt door onze analisten. Dat doen alle scheidsrechters tegenwoordig, dat weten we inmiddels. Hij zegt: 'Ik wil alleen praten over wel of geen tweede gele kaart voor Hartman.' Toen kwam hij deze kant opgelopen en zegt hij: 'Nee Hans, ik doe alleen de NOS, want jij hebt een beetje, nou ja, stemming gemaakt bij Ajax.'"

? Danny Makkelie staat achter zijn beslissing om Quilindschy Hartman geen tweede gele kaart te geven: "Als ik de wedstrijd opnieuw mocht doen, gaf ik weer geen geel." #ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

Makkelie bedoelde daarmee dat de vraagstelling van Kraay junior aan de betrokkenen van Ajax suggestief zou zijn geweest. "Ik zeg tegen hem: 'De Ajax-mensen hebben allemaal keurig en zeer correct gereageerd. Zowel Heitinga, Berghuis als Tadic.' Hij zegt: 'Ik kom niet.' Ik zeg: 'Ik zou het leuk vinden als je wel komt.' En toen kwam hij alsnog. Maar hij wilde niet reageren op de tackle van Oussama Idrissi (op Owen Wijndal, red.)."

Het gesprek tussen de verslaggever en de arbiter dat volgde schuurde nogal. Dat ging dus alleen over het moment uit de eerste helft dat Hartman een overtreding beging op Mohammed Kudus. Hartman kwam weg zonder tweede gele kaart en werd direct gewisseld. "We hebben natuurlijk een nieuw beleid bij de KNVB dat scheidsrechters niet meer voor de camera verschijnen, tenzij er een aanleiding is om een regel nogmaals te verduidelijken. Ik wil deze regel graag nog een keer uitleggen", zei Makkelie.

Hartman stak zijn been uit, maar was te laat en haalde zo Kudus neer, die anders weg was geweest aan de zijlijn. "In zo'n geval moet de scheidsrechter beoordelen of er sprake is van een onbesuisde overtreding, of een onvoorzichtige overtreding. Bij onbesuisd is er sprake van kracht en snelheid. Hier steekt de Feyenoord-speler zijn been uit. Dat is een onvoorzichtige overtreding: geen geel. Wanneer zou het dan wel geel kunnen zijn, Hans?" vervolgde Makkelie, die zich duidelijk weigerde te laten onderbreken.

"Ja, ik heb de beelden gezien. Wanneer zou het wel geel kunnen zijn, Hans? Als hij door een onvoorzichtige overtreding een veelbelovende aanval of counter eruit haalt. In dit geval is het aan de zijlijn, op eigen helft, ver van de goal. Er staan nog verdedigers van Feyenoord omheen. Dit is voor mij geen gele kaart. En niet alleen voor mij, voor al mijn collega's. En ik ben ook een internationale scheidsrechter. Ook daar geef ik zo'n gele kaart niet. Dus ook vandaag niet."

Kraay junior reageerde: "Heitinga, Tadic en Berghuis zeiden allemaal bij mij dat ze niet daardoor verloren hebben, maar je hebt wel een beetje de pee in mij, hè?" Makkelie was duidelijk niet gediend van die vraag. "In jou? Dat is iets dat we buiten de camera bespreken. Ik heb heel veel respect voor jou, dus dat ga ik hier niet doen."