Gudde met flink verwijt richting Emmen: ‘Onprofessioneel en onbetrouwbaar’

Zondag, 19 maart 2023 om 11:53 • Rian Rosendaal

Wouter Gudde baalt van het uitlekken van het nieuws over de aanstelling van Dick Lukkien als nieuwe coach van FC Groningen. Volgens de algemeen directeur van de noorderlingen is er bewust gelekt vanuit FC Emmen, de huidige werkgever van de beoogde nieuwe coach van Groningen. Zondagochtend werd bekend dat Lukkien met ingang van komend seizoen de nieuwe oefenmeester is bij de nummer zeventien in de Eredivisie.

Gudde reageert zondag in Goedemorgen Eredivisie op de aanstelling van Lukkien. "Het bericht kan ik voor 99 procent bevestigen", aldus de Groningen-bestuurder. "We zijn akkoord en moeten nog een paar puntjes uitwerken. Maar dat gaat goedkomen. Ik denk dat het goed is om gelijk openheid van zaken te geven. Na de thuiswedstrijd hier tegen FC Emmen (op 18 februari, red.) heb ik tegen Dennis van der Ree aangegeven dat ik verder wil gaan kijken dan alleen zijn positie richting volgend seizoen. Dat ben ik gaan doen. We hebben gesprekken gevoerde en afgelopen weekend een akkoord bereikt. We hebben Dennis daarin meegenomen, dus die is van alles op de hoogte geweest."

Algemeen directeur Wouter Gudde is niet te spreken over de houding van FC Emmen, dat Dick Lukkien 'voor 99% zeker' naar FC Groningen ziet vertrekken:



"Onprofessioneel en onbetrouwbaar."#grohee — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2023

"We hebben toen ook Emmen ingelicht, omdat we de voorkeur hebben om gelijk te communiceren", vervolgt Gudde zijn uitleg. "Omdat ik al wat langer in deze wereld meeloop, dus ik weet hoe dat gaat. Alleen sloeg daar de paniek toe en dat moest per se over het weekend heengetild worden. Waar ik al een donkerbruin vermoeden had het precies tussen de wedstrijd van Emmen (tegen Sparta Rotterdam van zaterdag, red.) en FC Groningen (tegen Heerenveen zondag, red.) gelekt zou gaan worden. We hebben meegedacht met Dick, omdat hij dat ook graag wilde. Maar ik ben wel teleurgesteld in het feit dat het toch is uitgelekt van Emmen-kant. Onprofessioneel en onbetrouwbaar, maar de voetbalwereld zit helaas zo in elkaar", aldus de teleurgestelde Gudde.

Mossou

Sjoerd Mossou, zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie, snapt de uitspraken van Gudde over het vermeende lekken van Emmen niet helemaal. "Dat is toch juist in het nadeel van Emmen?", vraagt de journalist van het Algemeen Dagblad zich hardop af in de voetbaltalkshow. "In Groningen zijn ze toch niet in paniek dat Dick Lukkien volgend jaar trainer wordt? Bij Emmen is dat een probleem, maar goed."