Algemeen directeur Wouter Gudde loopt leeg na degradatie FC Groningen

Zondag, 7 mei 2023 om 18:30 • Jonathan van Haaster

Voor FC Groningen viel het doek zondagmiddag in de Adelaarshorst. De Trots van het Noorden had moeten winnen om een (theoretische) kans op handhaving te houden, maar slaagde daar bij Go Ahead Eagles niet in: 1-1. Degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie is daardoor een feit en dat komt keihard aan bij algemeen directeur Wouter Gudde.

"Je ziet verdrietige gezichten, met name bij mensen die al heel lang bij de club werken, supporters, sponsors...", opent Gudde in gesprek met ESPN. "Dan sta je hier ook met een schaamtegevoel." Verslaggever Christian Willaert vraagt vervolgens naar de 'eerste gevolgen' van de degradatie. "De eerste gevolgen zijn dat je morgen (maandag, red.) met alle mensen bij elkaar gaat zitten. We zijn al een tijdje bezig geweest met een oplossing. We hebben de technische organisatie veranderd met Henk Veldmate (internationaal scout, red.) en Art Langeler (manager Voetbal en Opleiding, red.) erbij. We hebben een nieuwe hoofdtrainer aangesteld met Dick Lukkien. We zijn achter de schermen bezig met het elftal."

FC Groningen-directeur Wouter Gudde heeft een 'schaamtegevoel' na de degradatie.



"Wij hebben de meest essentiële dingen verkeerd gedaan" — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

De inkomsten van de club gaan komend seizoen flink achteruit. "We staan hoog op de tv-ranglijst (zevende, red.), dus je maakt een enorme sprong naar beneden. Dan is het de vraag hoeveel mensen er op het tweede niveau achter de club blijven staan. Wij hebben daar vertrouwen in als wij de juiste dingen doen." Gudde is vervolgens zeer kritisch over het functioneren van de club dit seizoen. "Vanuit beleidsoogpunt hebben we de meest essentiële dingen verkeerd gedaan. Dan kijk je naar de teamsamenstelling. Niet alleen leeftijd of kwaliteit, maar ook naar zaken als duelkracht, betrouwbaarheid en stabiliteit. Individueel hebben we interessante spelers, maar als team is het niet goed genoeg."

"De stafsamenstelling, met name in de zomer, en de samenwerking daardoor heeft er continu voor gezorgd dat er onrust was. Als je die twee bij elkaar optelt, heb je een hele giftige cocktail, waardoor het verkeerd gaat." Frank Wormuth werd na veertien speelrondes aan de kant gezet en uiteindelijk vervanger door Van der Ree. "Nogmaals, dat is geen wijzen, want uiteindelijk ben ik daarvoor de eindverantwoordelijke. We hebben het met een grote groep mensen gedaan, maar onder mijn eindverantwoording. Dat geeft een heel vervelend klotegevoel en daar komt ook het gevoel van schaamte vandaan."