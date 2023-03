‘Juventus wil harde werk van Ihattaren belonen met motiverende geste’

Zondag, 19 maart 2023 om 11:25

Juventus overweegt om Mohamed Ihattaren in te schrijven voor het Next Gen-elftal, zo meldt Tuttosport. Daardoor zou de 21-jarige Utrechter sneller dan verwacht kunnen terugkeren op de velden. Juve heeft nog altijd vertrouwen in Ihattaren en ziet dat de linkspoot hard werkt om een comeback te maken. Met Juventus Next Gen zou de voormalig contractspeler van Ajax en PSV kunnen uitkomen in de Serie C.

Ihattaren is sinds vorige maand in Turijn en laat via sociale media regelmatig zien hard te werken aan zijn fitheid en conditie. Juventus is tevreden met het werk dat de middenvelder annex buitenspeler verricht en wil hem motiveren met een plek in de wedstrijdselectie van het tweede elftal. Daar moet Ihattaren zich vervolgens weer bewijzen, om zo wellicht kans te maken op een plek in de hoofdmacht. Onlangs zat Ihattaren al op de tribune tijdens een wedstrijd van Juventus Next Gen, waar onder meer Nederlander Dean Huijsen in speelt.

Onlangs liet Ihattaren via Instagram weten dat hij het naar zijn zin heeft in Italië. “Ik heb het enorm naar mijn zin in Turijn en ik geniet ervan.” Ook reageerde hij op de vraag wanneer hij weer wedstrijden gaat spelen. “Ik hoop snel, ik ben op de goede weg”, aldus Ihattaren, die in het Allianz Stadium wil spelen met rugnummer 52. Zijn laatste wedstrijd dateert van 6 mei 2022, toen Ihattaren met Jong Ajax 1-1 speelde tegen De Graafschap. In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde hij wel een aantal oefenwedstrijden met de hoofdmacht van Ajax.

Glenn Helder liet zich in februari nog openlijk uit over Ihattaren. De voormalig buitenspeler van Arsenal gaf aan dat hij niet denkt dat de linkspoot nog gaat slagen. “Ik weet zeker dat ook Ihattaren zichzelf nu nog niet kan veranderen. Van der Vaart, Vanenburg, Sneijder, de broer van Nouri, hij kreeg de jackpot aan persoonlijke begeleiding. Hij verkloot het niet zomaar, de jongen wil veranderen, anders zou hij ook geen hulp vragen. Maar hij houdt het niet vol.”