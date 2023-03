Conte laat geen spaan heel van eigen spelers én Spurs in ongelooflijke tirade

Zaterdag, 18 maart 2023 om 21:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:17

Voor Antonio Conte is de maat vol. De manager van Tottenham Hotspur zag zijn ploeg bij hekkensluiter Southampton in blessuretijd een 1-3 voorsprong uit handen geven. Met het 3-3 gelijkspel morste Tottenham zeer dure punten in de jacht op een Champions League-ticket. Conte uitte na afloop stevige kritiek op zijn spelers en de leiding van the Spurs.

“Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Ik zie elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen", foeterde Conte. Tottenham werd eerder deze maand door Sheffield United uit de FA Cup geknikkerd, terwijl AC Milan over twee duels te sterk bleek in de achtste finales van de Champions League.

??? “They're used to it here. Don't play for something important. They don't want to play under pressure or under stress. Tottenham's story is this. 20 years there is the owner & they never won something. Why?” Antonio Conte is absolutely FUMING in his post match presser ?? pic.twitter.com/jPqMxnZUtQ — Football Daily (@footballdaily) March 18, 2023

“Dit is niet het gevolg van tactiek, maar van een gebrek aan passie en beleving”, zei Conte. “Als die twee onderdelen ontbreken, dan kun je verliezen van een jonger Sheffield United en kan het ook misgaan tegen Southampton ondanks dat je 1-3 voor staat. We zijn te angstig.” De laatste gewonnen prijs van Tottenham dateert uit 2008, toen de EFL Cup werd gewonnen. “Ze zijn er hier aan gewend. Ze zijn er gewoon gewend aan geraakt om niets te winnen. Ze willen niet voor iets belangrijks spelen, ze willen niet onder druk spelen, ze willen geen stress krijgen. Dat is lekker makkelijk. Dat is het verhaal van Tottenham.”

Conte had ook geen goed woord over voor de leiding van de club. “De eigenaar (Joe Lewis, red.) is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen. Ik heb geprobeerd de situatie te camoufleren, maar nu niet meer. Dit is onacceptabel voor al die fans die een ticket kopen en ons volgen.”

Door het gelijkspel lieten de Londenaren na om over Manchester United heen te klimmen en blijven ze vierde staan. De voorsprong op Newcastle United bedraagt momenteel twee punten, al hebben the Magpies wel twee wedstrijden minder gespeeld. “Er zijn nog tien wedstrijden te gaan. Denken mensen dat we kunnen vechten?”, vroeg Conte zich hardop af. “Waarvoor zouden we kunnen vechten? Met deze houding, teamgeest en toewijding... misschien voor de zevende of de achtste plaats? Ik ben hier heel boos om. Iedereen moet verantwoordelijkheid nemen, ook de spelers. Als Tottenham zo wil doorgaan, steeds van trainer wisselen, dan kan dat, maar er gaat niks veranderen, geloof mij.”

Conte beschikt over een aflopend contract, al liet hij weten nog steeds bereid te zijn om alles te geven voor Tottenham. “Ik ben tot het einde bereid om te sterven voor de club, maar ik ben natuurlijk niet zo stom dat ik doorga tot ik mezelf vermoord. Je weet dat we een vreemd contract voor anderhalf jaar hebben getekend. Meestal teken je voor drie daar.”