Barça maakt Clásico-selectie bekend en geeft uitsluitsel over meespelen Pedri

Zaterdag, 18 maart 2023 om 13:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:52

Barcelona moet het zondag in el Clásico definitief doen zonder Pedri. Het twintigjarige supertalent is al enkele weken uit de roulatie vanwege een spierblessure, en ook de wedstrijd tegen Real Madrid zal hij aan zich voorbij moeten laten gaan. De Catalanen maakten zaterdag de selectie bekend voor het duel met de rivaal, en de naam van Pedri staat daar niet bij.

Pedri, die dit seizoen tot dusver dertig officiële wedstrijden speelde waarin hij zeven keer scoorde, raakte ruim een maand geleden geblesseerd in het duel met Manchester United (2-2). Daardoor miste hij niet alleen vier LaLiga-wedstrijden, maar ook de return tegen de ploeg van Erik ten Hag (2-1 nederlaag) in de tussenronde van de Europa League en de eerste ontmoeting met Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey (0-1 winst). Vrijdag werd bekend dat Pedri door bondscoach Luis de la Fuente wel is opgenomen in de 26-koppige selectie van Spanje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (25 maart) en Schotland (28 maart).

Op de persconferentie in aanloop naar el Clásico ging Barcelona-trainer Xavi zaterdag in op de fysieke gesteldheid van Pedri. “We wisten dat we een risico zouden nemen als we Pedri zouden oproepen voor dit duel”, aldus de oefenmeester. “Op dit moment is hij nog niet volledig fit. Hij moet rust nemen, en volgende week kijken we weer. Ik had het gevoel dat hij nog niet fit genoeg was voor deze wedstrijd. Dit is geen finale. Het is een belangrijke wedstrijd, maar geen finale. We willen niet het risico nemen dat we Pedri de rest van het seizoen moeten missen.”

Barcelona en Real Madrid trappen zondagavond om 21.00 uur af in het Spotify Camp Nou. De ploeg van Frenkie de Jong, die vanzelfsprekend wél bij de wedstrijdselectie zit, verdedigt een voorsprong van negen punten op nummer twee Real Madrid. Het wordt de tweede van in totaal drie Clásicos in ruim een maand tijd: in de halve finale van de Copa del Rey staan beide grootmachten dus ook tegenover elkaar. Na de 0-1 winst van Barcelona op 2 maart treffen beide teams elkaar op 5 april opnieuw voor de return.