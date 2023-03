Wouter Goes benoemt grootste verschil tussen jeugdopleidingen AZ en Ajax

Vrijdag, 17 maart 2023 om 19:16 • Sam Vreeswijk

Wouter Goes heeft het naar zijn zin bij AZ. De achttienjarige centrale verdediger, die donderdag met de Alkmaarders Lazio uitschakelde in de achtste finale van de Conference League, maakte anderhalve maand geleden zijn debuut in het eerste elftal. In gesprek met Voetbal International gaat Goes in op zijn huidige rol bij AZ en blikt hij terug op zijn periode bij Ajax, waar hij in de jeugd speelde.

In de zomer van 2016 maakte de destijds twaalfjarige Goes de overstap van de Ajax-jeugd naar die van AZ. “Ik kreeg oranje licht”, blikt hij terug. “Er was twijfel of ik door mocht. Technisch was ik niet zo heel goed en ik had wat moeite met verdedigen met ruimte in mijn rug. In die periode belde AZ. De eerste training voelde meteen goed. Als een familie. Bij Ajax was het meer individueel, bij AZ voelde het meteen als familie en als een team. Na die eerste training zeiden ze bij AZ dat ik mocht blijven. Uiteindelijk zette Ajax het licht alsnog op groen. Ik heb bij beide clubs nog gesprekken gehad en toen heb ik voor AZ gekozen. Achteraf is het makkelijk zeggen dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Maar ik voel me heel erg fijn bij AZ.”

In de jaren die volgden, doorliep Goes de verschillende jeugdelftallen in Alkmaar. In februari 2022 maakte hij – nota bene tegen Jong Ajax – zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin speelde hij tot dusver 22 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Begin februari maakte Goes zijn debuut in de Eredivisie, door tegen FC Volendam (1-1) meteen in de basis te staan. “Eerlijk gezegd was ik toen wél echt zenuwachtig”, weet hij nog. “Maar inmiddels weet ik een beetje wat ik kan verwachten. En ik heb vertrouwen in mezelf. Ik ben niet bang voor volle stadions, daar geniet ik alleen maar van. Liever helemaal vol dan lege stoelen.”

De speeltijd die Goes nu krijgt is mede het gevolg van de knieblessure die Sam Beukema in januari opliep. Voor wie gaat trainer Pascal Jansen kiezen als Beukema weer een volledige wedstrijd kan spelen? “Als Sam weer helemaal fit is, denk ik dat ik het stokje weer overgeef”, aldus Goes. “Ik ben gewoon blij dat ik nu al zo veel wedstrijden speel. En straks is de keuze aan de trainer. Maar Sam staat boven mij. Ik ken mijn plek. Een paar maanden geleden was ik nog nergens, nu ben ik hier. Ik moet ook weer niet té gretig zijn.”