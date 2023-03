Waterreus noemt twee PSV'ers die in de basis zouden staan bij Ajax

Donderdag, 16 maart 2023 om 10:58 • Davey de Laat • Laatste update: 11:17

Ronald Waterreus heeft in de Skiete Willy podcast gezegd dat Luuk de Jong en Xavi Simons de enige PSV’ers zijn die in een gecombineerd elftal met Ajax in de basis zouden staan. De voormalig doelman van de Eindhovenaren zei maandagavond in Rondo dat hij momenteel geen enkele Feyenoorder zou kiezen in zijn gecombineerde Klassieker-elftal. De analist vindt dat trainer Arne Slot de Rotterdammers ‘ver boven hun kunnen’ laat spelen en dat ze daarom nog verwikkeld zijn in de strijd om de landstitel.

Waterreus krijgt in de podcast een kijkersvraag of hij ook nul PSV-spelers in een team met Ajacieden zou opstellen. “Nee, waarschijnlijk niet. Ik zou Xavi Simons er zeker inzetten", antwoordt de oud-doelman. "Waarschijnlijk ook Luuk de Jong. Ik denk dat Luuk heel goed zou renderen als hij veel aanvoer krijgt van de zijkanten.” De spits van PSV heeft dit seizoen tot dusver tien doelpunten op zijn naam staan in alle competities.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waterreus komt tevens terug op zijn uitspraken in Rondo en denkt dat vier Feyenoorders in aanmerking komen voor een basisplaats. “Ik wil nog een keer verduidelijken dat het om een opstelling ging, maar mijn punt van het geheel was dat niemand had voorspeld dat Feyenoord kampioen zou worden. En dat is alleen terug te voeren op het feit dat Ajax heel matig presteert. En met een trainer als Slot zou dat nooit gebeurd zijn. Maar in alle eerlijkheid horen Geertruida, Bijlow, Kökçü en Hartman op dit moment altijd in die opstelling”, concludeert hij.

Clubwatcher Marco Timmer is bovendien benieuwd wat Waterreus vindt van de rechtsbackpositie bij PSV. De Eindhovenaren hebben Milan van Ewijk geïdentificeerd als mogelijke zomeraanwinst. De huidige nummer vier van de Eredivisie ondervindt problemen aan de rechterkant sinds het vertrek van Denzel Dumfries. "Van Ewijk zou best een versterking kunnen zijn, maar hij viel tegen Ajax flink door de mand afgelopen zondag. Ik vind dat je backs zelf moet opleiden. Ik zou Sambo, die nu op huurbasis bij Sparta speelt, terughalen en het geld ergens anders aan uitgeven."