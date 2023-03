Napoli schrijft geschiedenis en voegt zich voor het eerst bij de laatste acht

Napoli heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van trainer Luciano Spalletti was in het eigen Stadio Diego Armando Maradona met 3-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt. Victor Osimhen (tweemaal) en Piotr Zielinski verzorgden de doelpunten. Het was na de 0-2 overwinning in Duitsland drie weken geleden meer dan genoeg om de volgende ronde te bereiken. Napoli blijft zodoende in de race voor zijn tweede Europese prijs in de clubgeschiedenis. In 1989 veroverden i Partenopei mede dankzij Diego Maradona de UEFA Cup.

Spalletti koos voor de verwachte elf namen, wat betekende dat voormalig PSV’er Hirving Lozano op de bank begon. Zijn rechtsbuitenpositie werd ingenomen door Matteo Politano. Aan de linkerkant van de aanval stond Kvicha Kvaratskhelia, terwijl Osimhen de spitspositie bekleedde. Stanislav Lobotka, die woensdag nog zijn contract verlengde tot medio 2027, stond centraal op het middenveld. Aan de kant van Frankfurt kreeg Mario Götze een basisplaats op de nummer 10-positie, achter spits Rafael Santos Borré. Daichi Kamada (links) en Ansgar Knauff (rechts) bestreken de flanken. Vooraf stond de wedstrijd in het teken van de Frankfurt-hooligans, die in Napels zware vechtpartijen uitvochten met de lokale politie. Na ongeregeldheden rondom de heenwedstrijd besloten Italiaanse autoriteiten al om geen uitfans toe te laten.

Napoli schoot uit de startblokken en zette direct druk op het doel van Frankfurt. Politano testte binnen de minuut de reflexen van Kevin Trapp, die paraat stond. Frankfurt wist dat het zijn kansen moest benutten om kans te maken en had in de tiende minuut op voorsprong kunnen komen. Santos Borré werd ongedekt gevonden in de zestien, maar zijn vizier stond niet op scherp. Aan de andere kant zette Kvaratskhelia een dribbel iets te ver door, waardoor zijn schot uit een moeilijke hoek gekeerd kon worden door Trapp. Frankfurt kon aanvallend weinig uitrichten. Wel ging Götze op weg naar Alex Meret, maar laatstgenoemde was eerder bij de bal. De eerste helft leek in 0-0 te eindigen, maar daar dacht Osimhen anders over. De Nigeriaan schatte een voorzet van Politano op waarde en zag zijn kopbal in de verre hoek belanden: 1-0.

Acht minuten na rust kwam Napoli op 2-0. Kvaratskhelia bracht de bal bij Giovanni Di Lorenzo, die er met zijn pass bij de tweede paal voor zorgde dat Osimhen alleen nog maar hoefde binnen te tikken. Het gejuich verstomde echter snel, daar Osimhen het na zijn treffer uitschreeuwde van de pijn met een ogenschijnlijk ernstige polsblessure. De aanvaller bleef desondanks staan. De spanning was uit het tweeluik verdwenen en dus moesten de Napoli-fans vooral via individuele klasse verwend worden. Kvaratskhelia liet zich zien met een goed schot en enkele biljartstoten. Een van zijn passes belandde bij Zielinski, die werd gehaakt door Sow. Scheidsrechter Anthony Taylor floot voor een strafschop, die door Zielinski zelf werd benut: 3-0. Gescoord zou er niet meer worden. De slotfase stond vooral in het teken van wissels en slordigheden.