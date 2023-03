FC Twente loopt blauwtje: ‘Misschien een lijntje uitgooien naar Eenhoorn’

FC Twente heeft tevergeefs aangeklopt bij Merijn Zeeman in de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur. De Enschedeërs zoeken een opvolger voor de vertrekkende Paul van der Kraan, maar zijn nog niet heel succesvol gebleken. Zeeman is momenteel sportief verantwoordelijk voor wielerploeg Jumbo-Visma en heeft bedankt voor de job bij de Eredivisionist. Volgens clubwatcher Leon ten Voorde was hij wel 'vereerd'.

Het is al langer bekend dat Van der Kraan na dit seizoen stopt bij FC Twente. De bestuurder vertrok in de zomer van 2021 ook al bij de nummer vijf van de Eredivisie, maar werd niet veel later opnieuw ingevlogen toen bleek dat zijn opvolger Jan-Willem Brüggenwirth niet de geschikte man was. Laatstgenoemde hield het slechts 4,5 maand vol in de Grolsch Veste. Twente hoopte Van der Kraan deze zomer te vervangen door Zeeman, maar dat gaat dus niet gebeuren.

"Ik geloof dat hij wel vereerd was, maar het nog iets te vroeg vond", licht Ten Voorde de situatie toe in de podcast De Ballen Verstand van dagblad Tubantia. "Hij heeft heel veel contact met Erik ten Hag gehad. Ten Hag heeft in zijn tijd bij Ajax in de keuken gekeken bij Jumbo-Visma en Zeeman andersom, ook in de tijd bij Ajax. Dus Zeeman heeft wel wat met voetbal." Zeeman kende een succesvolle loopbaan als amateurrenner en is sinds 2013 ploegleider bij Jumbo-Visma.

Ten Voorde vindt het onderhand een 'soap' worden dat Twente nog geen nieuwe algemeen directeur heeft. "Onze vriend Paul van der Kraan weet het nog niet, maar die is tot zijn 75ste gewoon directeur van FC Twente", zegt hij cynisch. "Misschien moeten ze toch maar een lijntje uitgooien naar Alkmaar, naar Robert Eenhoorn. Je kan zeggen dat hij vastzit bij AZ, een voorbeeldclub, maar het is ook een beetje een kabbelend beekje."

Twente ondergaat komende zomer een complete transitie binnen de club. Naast algemeen directeur Van der Kraan vertrekken ook technisch directeur Jan Streuer en trainer Ron Jans. Voor Streuer is inmiddels een opvolger gevonden. Zijn taken worden overgenomen door Arnold Bruggink. De voormalig middenvelder van de club wordt in zijn eerste maanden bijgestaan door Streuer en komt vanaf de zomer op eigen benen te staan.