‘Unieke’ Zlatan Ibrahimovic keert na 68 speelminuten weer terug bij Zweden

Woensdag, 15 maart 2023 om 14:41 • Noel Korteweg

Zlatan Ibrahimovic is door bondscoach Janne Andersson opgenomen in de definitieve selectie van Zweden voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen België en Azerbeidzjan. De 41-jarige spits van AC Milan speelde dit seizoen pas 68 minuten wegens een zware knieblessure die hij in mei vorig jaar opliep, maar keert dus alweer gelijk terug in de selectie van Zweden.

De laatste interland van Ibrahimovic dateert van maart vorig jaar, toen hij tien minuten voor tijd inviel in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen (2-0). Ruim twee maanden later sloeg het noodlot toe in het uitduel met Sassuolo (0-3) toen hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Na een zware en lange revalidatie maakte de Zweed zijn rentree voor Milan in de thuiswedstrijd tegen Atalanta (2-0) van ruim drie weken geleden. In de daaropvolgende duels met Fiorentina (2-1 verlies) en Salernitana (1-1) viel hij ruim een half uur in.

Andersson, de bondscoach van Zweden, is blij dat hij Ibrahimovic weer mag verwelkomen. “Zlatan en ik hebben gedurende zijn revalidatie altijd contact gehouden. Nu voelt hij zich goed genoeg om een bijdrage te kunnen leveren op het veld. Zijn persoonlijkheid en ervaring voegen veel toe aan onze selectie. Zlatan is uniek”, aldus de oefenmeester. De Zweden nemen het op 24 en 27 maart op tegen respectievelijk België en Azerbeidzjan in de EK-kwalificatiereeks. Estland en Oostenrijk maken Groep F compleet.

Ibrahimovic, die tot dusver 121 interlands voor Zweden speelde en daarin goed was voor 62 treffers, kondigde na het teleurstellend verlopen EK van 2016 zijn afscheid als international aan. Daar kwam hij later echter op terug. De ex-Ajacied was met zijn land actief op het WK van 2002 en 2006 en op de EK’s van 2004, 2008, 2012 en dus 2016. Ook Jesper Karlsson en Alexander Isak, die een verleden heeft bij Willem II, zijn opgenomen in de definitieve selectie van Zweden.