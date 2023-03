Ajax-doelwit Reijnders geprezen: ‘Hij heeft een beetje van Álvarez en Berghuis’

Woensdag, 15 maart 2023 om 07:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:38

Marciano Vink is lovend over Tijjani Reijnders. Dinsdag onthulde De Telegraaf dat de Amsterdammers hun zinnen hebben gezet op de komst van de middenvelder van AZ. Vink noemt Reijnders ‘in potentie een van de mooiste spelers om naar te kijken voor grote clubs in Nederland’.

Vink schaart Reijnders in een rijtje met Taylor Booth (FC Utrecht), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Million Manhoef (Vitessse) en Thijmen Blokzijl (FC Groningen). “Dat zijn interessante spelers bij clubs buiten de traditionele top drie. Reijnders vind ik daar de meest interessante van”, zegt de analist bij Voetbalpraat. Wat hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan bij AZ... De ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Hij is overal op het veld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Telegraaf wil Ajax met het binnenhalen van de middenvelder van AZ voorsorteren op een vertrek van Edson Álvarez, van wie verwacht wordt dat hij komende zomer de deur achter zich dichttrekt. Een directe opvolger van de Mexicaan is Reijnders volgens Vink echter niet. “Hij heeft een beetje Álvarez en een beetje Berghuis, met een functionele techniek en een goed schot. Dat soort types zijn zeer gewild. Overal zoeken ze dit soort spelers.” Bronnen meldden vorige week aan Voetbalzone dat Napoli, Bologna en Fiorentina tijdens het Conference League-duel met Lazio (1-2 winst) op de tribune voor Reijnders zaten.

"Hij is in potentie een van de mooiste spelers om naar te kijken voor grote clubs in Nederland", geeft Vink aan. Kees Luijckx, ook aanwezig bij het praatprogramma op ESPN, vindt echter dat Ajax beter voor Zerrouki van FC Twente kan gaan. “Zerrouki is een heel gerichte aankoop. Reijnders is een fantastische speler, wel wisselvallig, maar echt een allround speler. Ik denk dat hij niet specifiek genoeg is voor een van de posities op het middenveld bij Ajax.”