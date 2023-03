Milan lijdt in eigen huis duur puntverlies in strijd om Champions League-ticket

Maandag, 13 maart 2023 om 22:56 • Jordi Tomasowa

AC Milan heeft maandagavond duur puntverlies in de Serie A geleden. I Rossoneri kwamen in eigen huis tegen Salernitana niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een doelpunt van Olivier Giroud op slag van rust werd door de bezoekers in het tweede bedrijf ongedaan gemaakt. Milan had over Lazio heen kunnen wippen, maar staat nu vierde met 48 punten.

Milan trad met vertrouwen aan tegen Salernitana na drie competitiezeges op rij. Junior Messias, die Atalanta (2-0) en Monza (0-1) nog trefzeker was, ontbrak maandag vanwege een schorsing. Giroud werd hierdoor geflankeerd door Brahim Díaz en Rafael Leão. Tonny Vilhena moest bij Salernitana genoegen nemen met een plek op de bank. De ploeg van trainer Stefano Pioli begon stroef in eigen huis. De eerste speldenprik deelde Milan pas halverwege de eerste helft uit, toen Díaz een teenlengte te kort kwam bij een mislukt schot van Leão.

Het thuispubliek veerde na een klein half uur op van hun stoel, nadat Olivier Giroud met een spectaculaire omhaal dicht bij de openingstreffer was. Salernitana liet zich voor rust slechts één keer gelden via Grigoris Kastanos, die na slordig uitverdedigen van Milan net naast schoot. Beide ploegen dachten met een 0-0 ruststand de kleedkamers op te zoeken, maar in de 46ste minuut was het alsnog raak voor Milan. De spits kon vogelvrij binnenkoppen uit een hoekschop van Ismaël Bennacer: 1-0.

Door een enorme dekkingsfout kwamen de bezoekers met zestig minuten op de klok toch langszij. Domagoj Bradaric zette voor, waarna Dia zonder een verdediger van Milan in de buurt de stand weer in evenwicht bracht: 1-1. Pioli besloot hierna om Zlatan Ibrahimovic binnen de lijnen te brengen. Scheidsrechter Federico La Penna leek de equipe van Pioli vervolgens in het zadel te helpen door de bal op de strafschopstip te leggen na een duik van Bennacer. De VAR greep echter in en wist de arbiter van gedachten te laten veranderen.

Milan bleef op jacht gaan naar de zege. Zo was de thuisploeg dicht bij de 2-1, nadat een andere invaller, Divock Origi, op Guillermo Ochoa stuitte. Aan de overkant moest Mike Maignan alert blijven bij een afstandsschot van Krzysztof Piatek. Salernitana overleefde in de slotfase nog een hachelijke situatie. Norbert Gyomber wist een inzet van Alessandro Florenzi ternauwernood van de lijn te halen.