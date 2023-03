Ferme kritiek op Edwin van der Sar: ‘Dat is natuurlijk een groot zwaktebod’

Maandag, 13 maart 2023 om 18:50 • Wessel Antes

Volgens Mike Verweij is het niet waar dat Ajax zaakwaarnemer Milos Malenovic betaalde om deals te sluiten. Dat zegt de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Verweij zegt dat Malenovic zweert dat hij geen geld heeft ontvangen van de Amsterdammers. Verder is Verweij kritisch op algemeen directeur Edwin van der Sar, die zijn status en contacten niet op de juiste manier zou inzetten.

In het uitgebreide artikel in NRC staat onder meer dat Malenovic werd ingehuurd door Ajax om de club tijdens de hele zomerse transferperiode te ondersteunen tijdens onderhandelingen. Volgens de krant kreeg de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic daar een vaste vergoeding voor. Verweij ontkent niet dat Malenovic Ajax heeft geholpen. “Ajax heeft geen technisch directeur. Hamstra en Huntelaar waren groentjes, dus heeft Ajax de expertise van de zaakwaarnemer van Schreuder en Tadic ingeroepen. Dat is niet heel vreemd. Bij sommige deals van Manchester United werd Kees Vos ook als manager van Erik ten Hag ingeschakeld.”

Verweij stelt dat Ajax op technisch vlak niet goed bestuurd werd en sprak zelf ook met Malenovic, die de betalingen ontkent. “Er zat op dat moment een hoop onkunde, na het vertrek van Overmars. Malenovic zegt, en dat zweert hij volgens mij op alles dat hij heeft, dat hij geen geld heeft gekregen van Ajax en ook niet heeft verdiend aan Ajax. Of hij dat aan de andere kant bij zaakwaarnemers en managers wel heeft gedaan, dat weet niemand." Verder zegt Verweij dat het niet waar is dat Malenovic veel spelers op eigen initiatief heeft binnengebracht bij Ajax. Alleen spits Lorenzo Lucca zou na een advies van de zaakwaarnemer zijn gehaald.

Ajax zette Malenovic wel in om contact te leggen met Benfica over een eventuele transfer van keeper Odysseas Vlachodimos. Verweij is van mening dat Van der Sar dat zelf ook had kunnen doen. “Dat vind ik ook wel verbijsterend in sommige opzichten. Edwin van der Sar zit in de ECA en heeft daar veel contact met alle bestuurders van de grote clubs in Europa, maar om de directie van Benfica te benaderen voor Vlachodimos, moest Malenovic ingeschakeld worden. Als Van der Sar niet eens kan bellen met Benfica... Dat is natuurlijk ook wel een groot zwaktebod.”