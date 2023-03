Dit is waarom Ajax inderdaad favoriet is voor de Klassieker tegen Feyenoord

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 25 in cijfers.

Feyenoord gaat met een voorsprong van drie punten op Ajax richting De Klassieker van volgend weekend. Dat is de conclusie na een speelronde waarin de topclubs wisten te winnen, maar ze dat wel op verschillende manieren deden. De koploper uit Rotterdam had ontzettend veel moeite met het defensieve Volendam en won uiteindelijk met 2-1, terwijl Ajax het verschil bij sc Heerenveen al snel maakte (2-4). In Eindhoven was PSV met 5-2 te sterk voor SC Cambuur, maar was trainer Ruud van Nistelrooij des duivels over de instelling van zijn ploeg. In de aanloop naar de cruciale 26e speelronde zei John Heitinga, de trainer van Ajax, dat zijn ploeg favoriet is voor De Klassieker van volgende week. De cijfers wijzen dat ook uit.

Ajax dwingt negatieve records voor Heerenveen af

‘Een groot compliment’, zo noemde Heitinga de drie wissels van Heerenveen-collega Kees van Wonderen in de eerste helft. Het was voor het eerst dat een coach drie wijzigingen doorvoerde in de eerste 37 minuten van een Eredivisiewedstrijd en dat hadden de Ajacieden toch maar mooi voor elkaar gekregen. Heerenveen kreeg daarnaast voor het eerst ooit drie doelpunten tegen in de eerste twintig minuten van een thuiswedstrijd en voor het eerst in anderhalf jaar ondernamen de Friezen slechts zes doelpogingen. Dat is allemaal de verdienste van Ajax en Heitinga, die de derde trainer in de clubgeschiedenis werd die zijn eerste vier uitwedstrijden in competitieverband winnend afsloot. De regerend landskampioen heeft nu de hele week om toe te werken naar De Klassieker, terwijl Feyenoord donderdag nog tegen Shakhtar Donetsk moet aantreden. Dat is een groot voordeel voor Ajax.

Winnen wordt steeds moeilijker voor Feyenoord

Orkun Kökçü was er wel klaar mee. Weer moest Feyenoord terug zien te komen van een achterstand en dat zinde de captain van de Rotterdammers maar niets. Hij zal ook aanvoelen dat het een keer fout moet gaan met al die vroege achterstanden die opgelopen worden. Dit seizoen kwam Feyenoord in eigen huis immers al vier keer op 0-1 achter binnen twaalf minuten en dat gebeurde acht jaar geleden voor het laatst zo vaak. Ditmaal wist de Stadionclub er voor rust niet adequaat op te reageren. Voor het eerst sinds 15 mei 2022 wist Feyenoord tot geen enkel schot op doel te komen in de eerste helft van een thuisduel in De Kuip en dat zal Arne Slot toch reden tot nadenken geven. De wedstrijden volgen elkaar nu echter in rap tempo op en dus is er weinig tijd om aan aanvallende automatismen te schaven. De favorietenrol voor de Klassieker opeisen lijkt, zeker gezien het spel van de afgelopen weken, niet terecht voor Feyenoord.

PSV onderschat Cambuur, maar kan zich dat niet veroorloven

De spelers van Cambuur zullen zich in de openingsfase van de wedstrijd bij PSV hebben afgevraagd wat er allemaal gebeurde. Tot drie keer toe werd er, met hulp van de stuntelende Eindhovense defensie, een enorme kans gecreëerd en alleen Remco Balk wist er daar een van tot doelpunt te promoveren. Ruud van Nistelrooij weet het na afloop aan onderschatting en stelde meteen dat PSV niet in de positie verkeert om een tegenstander te kunnen onderschatten. De Geffense trainer heeft gelijk, want PSV won pas voor de tweede keer dit seizoen een Eredivisiewedstrijd waarin het de openingstreffer moest slikken en is pas voor het eerst sinds augustus vorig jaar bezig aan een reeks gewonnen competitiewedstrijden van drie of langer.

Uitgelicht: de transformatie van AZ tot topclub

In deze rubriek worden alleen de wedstrijden en cijfers van Feyenoord, Ajax en PSV belicht. De traditionele topclubs zijn in Nederland immers het populairst, maar AZ nestelt zich op basis van prestaties de laatste jaren ook in de top. Voor de achtste keer in de clubgeschiedenis staat AZ na 25 speelronden op 53 punten in de Eredivisie en het is de derde keer in de laatste zes seizoenen dat de Alkmaarders dit voor elkaar krijgen. Nu kan de formatie van trainer Pascal Jansen vooral bogen op een uitstekende thuisbalans. De overwinning op FC Groningen (1-0) betekende de derde thuisoverwinning op rij en dat is de langste zegereeks in het AFAS Stadion sinds december 2021. Waar gaat het eindigen?