Schokkende onthulling over agent van Schreuder die namens Ajax handelde

Zondag, 12 maart 2023 om 18:27

Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder en Dusan Tadic, heeft afgelopen zomer mogelijk aan zelfverrijking gedaan toen hij onderhandelde over inkomende transfers naar Ajax. Dat stelt NRC in een uitgebreide reconstructie van de afgelopen transferzomer van de Amsterdammers. Malenovic blijkt heel veel invloed te hebben uitgeoefend op de deals die gesloten werden in de Johan Cruijff ArenA.

In een zeer uitgebreid verhaal doet NRC uit de doeken hoe Malenovic deze zomer zijn stempel drukte op het technische beleid van Ajax. De zaakwaarnemer van Schreuder, die toen nog trainer was in Amsterdam, en captain Dusan Tadic werd ingehuurd door Ajax om tijdens de hele zomerse transferperiode te ondersteunen tijdens onderhandelingen en kreeg daar een vaste vergoeding voor. Malenovic kreeg geen bijdrage per afgeronde transfer en op die manier dacht de club te voorkomen dat Malenovic zijn eigen belangen na zou jagen. Op een persconferentie werd Schreuder gevraagd naar die constructie en toen stelde die dat het 'heel normaal' was.

De gang van zaken blijkt echter verre van normaal te zijn. Ajax kon, gezien de vrijheid die Malenovic kreeg, niet controleren of de agent ook op andere manier aan transfers verdiende. NRC sprak echter met een zaakwaarnemer van een buitenlandse speler die deze zomer naar Ajax kwam en kreeg te horen dat Malenovic tijdens de onderhandelingen beloofde dat hij de transfer rond zou maken, als hij een deel van de commissie voor de zaakwaarnemer van de speler zou krijgen. De agent van de nieuwe Ajacied, wiens naam niet bekend is, ging daarmee akkoord. De speler wilde immers graag naar Ajax.

NRC vroeg Malenovic om een reactie, maar kreeg niets te horen van de zaakwaarnemer. Als het verhaal inderdaad klopt en de Zwitserse agent van Schreuder en Tadic zich naast de vaste betaling door Ajax ook nog liet betalen door andere zaakwaarnemers of clubs, stonden de belangen van de regerend landskampioen wellicht niet voorop en verrijkte hij zichzelf door het afronden van tenminste één transfer. Na het vertrek van Schreuder als trainer is de invloed van Malenovic ook afgenomen. Algemeen directeur Edwin van der Sar liet onlangs in Rondo nog optekenen dat Ajax ook snel weer een nieuwe technisch directeur wil aanstellen. Dat zou binnen een maand gebeurd moeten zijn.