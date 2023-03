Kuijt kwam bij ADO vanaf dag één in ‘heel onveilige omgeving’ terecht

Zondag, 12 maart 2023 om 12:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

Dirk Kuijt werkte bij ADO Den Haag enige tijd in 'een onveilige omgeving', zo geeft hij zondag te kennen in Goedemorgen Eredivisie. De al na 176 dagen ontslagen trainer geeft in het ochtendprogramma te kennen dat hij zich tijdens zijn kortstondige dienstverband in Den Haag niet gesteund voelde door de clubleiding. Kuijt moest in november het veld ruimen na een serie teleurstellende resultaten, waarna Dick Advocaat als interim-trainer werd aangesteld.

Hans Kraay junior van ESPN vraagt of Kuijt zichzelf iets kan verwijten. "Nou, niet zo heel veel", zo luidt het antwoord van Kuijt. "Ik heb er alles aan gedaan. En is was er ook heel erg op gebrand om door te gaan, om die play-offs alsnog te halen. En ik denk dat dat erin had gezeten. Maar natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. De dingen die ik heb gedaan en de keuzes die ik heb gemaakt zijn met volle overtuiging gemaakt. En ik begrijp dat er als een club een moment komt dat je een beslissing moet nemen dat je niet doorgaat met een trainer. Al is dat soms onwerkelijk, want in elke andere branche krijg je veel meer tijd om iets te bewerkstelligen. Maar in het voetbal is dat nou eenmaal zo", zo constateert de oud-aanvaller.

Kuijt probeert te verklaren waarom het bij ADO uiteindelijk niet is gelukt met hem en de beoogde technisch directeur Daryl Janmaat, die ook aanwezig is in Goedemorgen Eredivisie. "Ik denk dat Daryl en ik in een heel onveilige omgeving hebben gewerkt. We waren meer met randzaken bezig dan met ons vak. Ik als trainer en Daryl, maar dat moet hij zelf maar vertellen, in opleiding als technisch directeur. Maar als je gelijk de eerste dag op de foto staat met nieuwe spelers, waarvan je eigenlijk niet weet wie ze echt zijn.... Ja, dan kom je in een onveilige situatie terecht en dan word je als trainer en toekomstig technisch directeur niet beschermd", geeft Kuijt een inkijkje in de soms chaotische situatie die hij aantrof in Den Haag.

Presentator Milan van Dongen werpt op dat Janmaat bij ADO zou worden ingewerkt zoals Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax door toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars en later Gerry Hamstra. "Je had Ignacio Berestain, de woordvoerder van Bolt, de aandeelhouder. Hij zou mij ondersteunen, dat was de bedoeling", aldus Janmaat, die verzucht dat dat plan uiteindelijk niet doorging. "Maar hij is ook nooit technisch directeur geweest. Het is achteraf makkelijk praten, maar je had een ervaren iemand naast mij moeten zetten. Of mij gewoon niet moeten aanstellen."

"Maar als je mij die kans wil geven, of mij dat eventueel later wil laten doen, dan met een echte technische man ernaast", geeft Janmaat mee aan het bestuur van ADO. Van Dongen geeft aan dat de voormalig verdediger net als Kuijt op de foto ging met aanwinsten. "Maar dat doe ik ook zelf, weet je. Dat doe je ook omdat je graag wil. Je wil gewoon iets goed doen. Dus je gaat met die gasten op de foto en achteraf is dat misschien niet verstandig." Kraay denkt dat Janmaat graag de Arnold Bruggink-route had genomen. De analist wordt de komende tijd rustig ingewerkt als nieuwe technisch directeur bij FC Twente. "Ja tuurlijk, achteraf wel."