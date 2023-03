Flekken zorgt dat Freiburg hoop houdt tegen Juve; Sevilla verslaat Fenerbahçe

Donderdag, 9 maart 2023 om 22:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

Juventus heeft donderdagavond het heenduel met SC Freiburg in de achtste finales van de Europa League gewonnen. Door een doelpunt van Ángel Di María eindigde het duel in Turijn in 1-0. Het was aan doelman Mark Flekken te danken dat de nederlaag voor Freiburg niet groter was. Tegelijkertijd won Sevilla, dat in de tussenronde PSV uitschakelde, in eigen huis met 2-0 van Fenerbahçe. De returns volgen volgende week donderdag.

Juventus – SC Freiburg 1-0

Juventus schakelde vorige maand Nantes uit in de tussenronde van de Europa League, terwijl Freiburg door de eerste plek in Groep G rechtstreeks geplaatst was voor de achtste finales. Aan de kant van de Duitsers stond Flekken donderdagavond onder de lat, en dat kon Juventus merken ook. La Vecchia Signora had in de eerste helft behoorlijk wat mogelijkheden om de score te openen, maar stuitte steeds op de Nederlandse doelman. Zo zagen Adrien Rabiot, Juan Cuadrado (tweemaal) en Dusan Vlahovic hun inzetten allemaal gestopt worden door Flekken. Freiburg kwam daarentegen tot geen enkel schot in het eerste bedrijf.

Wat Juventus in de eerste helft maar niet lukte, gebeurde vroeg in de tweede helft wel: scoren. Het was Di María die voor de 1-0 tekende, door een voorzet van voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic hard binnen te koppen. Freiburg reageerde echter snel en leek tien minuten later op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Lucas Höler werd na inmenging van de VAR afgekeurd omdat er hands was gemaakt. In de slotfase was Freiburg niet in staat om alsnog tot scoren te komen, waardoor het volgende week met een achterstand aan de return begint.

Sevilla – Fenerbahçe 2-0

Met Nemanja Gudelj en Ferdi Kadioglu stonden er twee in Nederland geboren spelers op het veld in Sevilla. Fenerbahçe had in de eerste helft het betere van het spel en was meerdere keren dicht bij de voorsprong. Kadioglu stuitte op de voeten van doelman Marko Dmitrovic, Enner Valencia kwam net lengte tekort bij een voorzet van Joshua King en ook laatstgenoemde wist te score niet te openen. Na een klein half uur faalde King oog in oog met Dmitrovic en vlak voor rust kopte de Noor in kansrijke positie over. Sevilla was in het eerste bedrijf tot twee keer toe enigszins gevaarlijk, maar Ivan Rakitic (redding Altay Bayindir op afstandsknal) en Youssef En-Nesyri (kopbal naast) scoorden niet.

Na de thee was het juist Sevilla dat domineerde, en in de 56ste minuut leverde dat de 1-0 op. De afstandsknal van invaller Joan Jordán werd van richting veranderd en zeilde binnen. In het laatste half uur lukte het Fenerbahçe nauwelijks om nog kansen op de gelijkmaker te creëren, waarna Erik Lamela dit heenduel vijf minuten voor tijd op aangeven van Rakitic definitief besliste.