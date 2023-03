Feyenoord heeft genoeg gezien en legt ‘goedkoop’ toptalent definitief vast

Woensdag, 8 maart 2023 om 08:19 • Wessel Antes • Laatste update: 09:34

Feyenoord gaat de koopoptie op Leo Sauer lichten, zo meldt 1908.nl. Het zeventienjarige toptalent uit Slowakije wordt daardoor definitief overgenomen van MSK Zilina. Naar verluidt betalen de Rotterdammers nog geen 500.000 euro voor de diensten van Sauer, die afgelopen weekend door de Slowaakse bond nog werd verkozen tot ‘Onder 17 Speler van het Jaar’. In zijn geboorteland staat de buitenspeler al jaren te boek als een van de grootste talenten.

Hoofdtrainer Arne Slot beoordeelde Sauer afgelopen winterstop van dichtbij. Nadat de Slowaak als jongste speler van het beloftenelftal indruk had gemaakt op trainer Melvin Boel, mocht de pas net zeventienjarige Sauer meetrainen met de hoofdmacht. Vervolgens speelde hij zelfs drie oefenduels in Feyenoord 1. Sauer deed mee in de wedstrijden tegen KV Oostende (2-0 winst), RC Strasbourg (0-1 winst) en Stade Rennes (2-1 verlies). Tegen Oostende was de rechtspoot zelfs op fraaie wijze trefzeker.

In gesprek met het Slowaakse medium Sport.sk liet Sauer in december al weten dolgelukkig te zijn bij Feyenoord. “Toen ik met trainer Arne Slot sprak, vroeg ik me af of het geen droom was. Hij wist alles over me, waar ik speel en waar ik vandaan kom. Daarna gingen we trainen. Eerst mocht ik maar één training meedoen, daarna zei hij dat ik de volgende dag ook moest komen. Nu heb ik er al vier meegedaan. Het lijkt erop dat ze tevreden zijn met mij.” In de hoofdmacht heeft Feyenoord met verdediger Dávid Hancko al een succesvolle Slowaak rondlopen. De 25-voudig international is al bijna niet meer weg te denken uit het elftal van Slot.

Ondanks het succes van Hancko en Sauer heeft Feyenoord ook een Slowaakse flater begaan. Róbert Bozenik kwam in de winter van 2020 voor maar liefst vier miljoen euro over van Zilina. Sindsdien speelde de 23-jarige spits 28 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor vier doelpunten en twee assists. Momenteel speelt Bozenik op huurbasis voor het Portugese Boavista, dat een optie tot koop heeft op de rechtspoot. Het lijkt er echter niet op dat ze die gaan lichten: Bozenik is inmiddels bankzitter en was in zeventien wedstrijden slechts goed voor één doelpunt. In Rotterdam-Zuid ligt de 29-voudig international (vijf doelpunten) nog vast tot medio 2024.