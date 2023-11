Feyenoord laat man van 161 minuten niet vertrekken: ‘Dat gaan we niet doen’

Zaterdag, 25 november 2023 om 10:14 • Wessel Antes • Laatste update: 10:19

Geïnteresseerde clubs hoeven deze winter niet bij Feyenoord aan te kloppen voor toptalent Leo Sauer, zo liet hoofdtrainer Arne Slot vrijdag weten tijdens een persconferentie van de regerend landskampioen. De zeventienjarige buitenspeler blijft in het restant van het seizoen onderdeel van de hoofdmacht van Feyenoord. Sauer hoopt in mei met Slowakije deel te nemen aan het EK.

Slot liet Sauer dit seizoen als invaller debuteren in de stadsderby tegen Sparta (2-2). De Slowaakse linksbuiten was direct van waarde met een gelijkmaker in blessuretijd op Het Kasteel. Vervolgens mocht Sauer in zes wedstrijden invallen, waardoor de totale teller momenteel op 161 speelminuten voor Feyenoord staat. Naast zijn doelpunt tegen Sparta gaf Sauer een assist in het thuisduel met Vitesse (4-0).

Sauer hoopt, net als teamgenoot en leermeester Dávid Hancko, met het Slowaakse elftal naar EURO 2024 in Duitsland te gaan. Het lijkt erop dat de jongeling wel meer moet gaan spelen om daadwerkelijk een rol te gaan spelen bij Slowakije. Tijdens de afgelopen twee interlandperiodes werd Sauer opgeroepen door bondscoach Francesco Calzona, maar tot een interlanddebuut kwam het nog niet.

Om die reden kreeg Slot tijdens de persconferentie in aanloop naar de stadsderby tussen Excelsior en Feyenoord de vraag of een verhuurperiode van Sauer een uitweg kan bieden. “Dat gaan we niet doen”, luidde het kraakheldere antwoord van Slot, die zijn keuze goed kon onderbouwen.

“Met de Asia Cup en Africa Cup zullen we Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh missen”, aldus Slot. “Dan gaan we van vijf buitenspelers naar drie, maar zelfs als ze alle vijf beschikbaar zouden zijn, zou hij in de winterstop nog niet worden verhuurd.”

Slot ziet Sauer als een volwaardig lid van het eerste elftal van Feyenoord. “Leo zit volledig in het rijtje van de vijf buitenspelers, en wat mij betreft zitten de buitenspelers allemaal heel dicht bij elkaar. Dat is een luxe, maar soms zou ik willen dat er misschien wel een of twee enorm bovenuit zouden stijgen. Dat is niet zo, ik vind dat ze alle vijf dicht bij elkaar zitten.”

Sauer werd dus in twee interlandperiodes opgeroepen voor Slowakije, maar zat nog niet bij de wedstrijdselectie. “Ik hoor van Leo zelf dat de bondscoach van Slowakije het heel goed voor hem vindt dat hij bij het nationale team zit, ondanks dat hij daar geen speeltijd krijgt”, aldus Slot, die een verklaring zoekt. “Ik hoop voor Leo dat het een bruggetje is naar het EK, wellicht moet hij dan meer spelen bij ons, wat ook zeker niet is uitgesloten. Elke keer als hij invalt, maakt hij een hele goede indruk.”