Heeft Real Madrid met dit talent (18) echt zijn eigen Haaland ontdekt?

Woensdag, 8 maart 2023 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:25

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas achttienjarige Álvaro Rodríguez, die bezig is aan zijn doorbraak bij Real Madrid. Het talent uit Uruguay, dat onlangs een punt redde in de derby met Atlético Madrid, wordt hier en daar al gezien als de toekomstige opvolger van Karim Benzema.

Dat juist Rodríguez eind februari de redder zou zijn tegen Atlético, hadden veel mensen binnen Real Madrid niet verwacht. Maar toen de Zuid-Amerikaanse tiener de late gelijkmaker op zijn naam bracht, groeide hij wel gelijk uit tot een instant hero van het publiek in het Santiago Bernabéu. Het zeer belangrijke doelpunt, een bekeken kopbal in de 85ste minuut, kwam niet echt als een verrassing voor de mensen die hem al jaren volgen. Rodríguez is vrij geruisloos een zeer gewaardeerde kracht geworden in de vaak geprezen opleiding van Real Madrid. In drie jaar tijd is de jongeling van een blessuregevoelige vleugelaanvaller veranderd in een dominante nummer 9.

De ooit door Barcelona afgewezen Rodríguez mag op achttienjarige leeftijd al een veelbelovende spits worden genoemd. Volgens kenners beschikt de jonge aanvaller zelfs over het potentieel om het stokje over te nemen van Benzema (35), mocht de Real Madrid-legende een keer een punt achter zijn loopbaan zetten. Met zijn lengte (1.92 meter), snelheid en verwoestende uitstraling aan de bal wordt Rodríguez door zijn jeugdtrainers in de Spaanse hoofdstad nu al vergeleken met Erling Braut Haaland. En ook al is hij qua statistieken (nog) niet tegen de Noorse superster opgewassen, de spits beschikt sowieso over voldoende talent om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Real Madrid.

Waar het allemaal begon

De zoon van voormalig Uruguayaans international Coquito Rodríguez werd in 2004 geboren in Girona, op bijna honderd kilometer afstand van Barcelona. Logisch dat de Spaanse grootmacht aanklopte toen de aanvaller uit Zuid-Amerika fraaie dingen liet zien in de jeugdafdeling van Girona. Barcelona was de eerste club met serieuze interesse in Rodríguez, daar de scouts van Blaugrana volgens Sport enorm onder de indruk waren van de destijds vijftienjarige speler. De leidinggevenden op trainingscomplex La Masia gingen echter niet mee in de euforie rondom het talent van Girona. Rodríguez beschikte klaarblijkelijk niet over het echte Barcelona-DNA, waardoor er voor hem geen plaats was in de befaamde jeugdopleiding. Real Madrid hapte direct toe en haalde Rodríguez, van jongs af aan fan van de club, binnen. Andere clubs kwamen ook niet meer in beeld.

Binnen Real Madrid was overigens niet iedereen direct overtuigd van de kwaliteiten van de teenager. Rodríguez had het grootste deel van zijn jeugdjaren als linksbenige aanvaller gespeeld, maar zijn nieuwe trainers hadden het gevoel dat hij op een andere positie waarschijnlijk beter tot zijn recht zou komen. Enkele blessures zorgden er echter voor dat die switch even in de ijskast moest worden gezet. Bij terugkomst werd al snel besloten dat Rodríguez de kans zou krijgen zich te bewijzen als diepste spits. In Real Madrid Onder 19 werden zijn kwaliteiten op de nieuwe positie al snel zichtbaar. Clubicoon Raúl, trainer van Real Madrid B, had Rodríguez zien schitteren tegen Atlético de Pinto en vroeg direct beelden op van de nieuwe ster aan het firmament.

De legendarische spits van weleer was diep onder de indruk van Rodríguez en haalde hem zonder na te denken bij zijn selectie. De spits mocht het laten zien in Real Madrid Castilla, het reserveteam, op het derde niveau van Spanje. Rodríguez wist op 8 januari 2022 voor het eerst het net te vinden voor zijn nieuwe elftal. Hij groeide gestaag uit tot een betrouwbare spits, eentje die naar verluidt talloze beelden van Romelu Lukaku bekeek om zich de positie van afmaker helemaal eigen te maken. En vanwege zijn lengte, snelheid en neusje voor de goal kwam de vergelijking met Haaland al snel om de hoek kijken. Onder leiding van Raúl wist Rodríguez in Real Madrid B de concurrentiestrijd te winnen van de alom geprezen Iker Bravo, een voormalige parel uit de jeugdopleiding van Barcelona.

Wordt Álvaro Rodríguez de opvolger van Karim Benzema bij Real Madrid?

"Hij is sneller dan mensen denken. En in de kleine ruimte zorgt hij er met zijn goede techniek altijd voor dat de bal snel bij een medespeler komt", analyseerde een bron dicht bij Real Madrid onlangs op verzoek van The Athletic. "En in het strafschopgebied weet Rodríguez bijna elk kopduel te winnen. Hij is daarnaast enorm doelgericht en ook nog eens tweebenig." Trainer Carlo Ancelotti haalde hem in oktober vorig jaar voor het eerst bij de A-selectie. Rodríguez moest desondanks nog vier maanden wachten op zijn officiële debuut in LaLiga. De jongeling drukte bij zijn vuurdoop gelijk zijn stempel op het spel van Real Madrid, want tegen Osasuna (0-2 winst) was de Uruguayaan de aangever bij het doelpunt van Marco Asensio in blessuretijd.

Rodríguez krijgt van Ancelotti de belangrijke en ook moeilijke taak om als back-up van Benzema, de Ballon d'Or-winnaar van 2022, te fungeren. Met zijn goal tegen Atlético liet de spits zien dat hij het in zich heeft om die rol te vervullen. Rodríguez ontsnapte slim aan de aandacht van zijn bewaker, om vervolgens raak te koppen langs de hulpeloze Jan Oblak. Mede hierdoor mag Real Madrid blijven dromen over de titel, al is de achterstand op koploper Barcelona inmiddels opgelopen tot negen punten. Ondertussen timmert Rodríguez ook aan de weg als international. Hij had namelijk een groot aandeel in de tweede plaats van Uruguay Onder 20 op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in januari. Met vijf goals eindigde het Real-talent als tweede in het topscorersklassement. Hij lijkt dan ook klaar om in de voetsporen te treden van levende legendes als Luis Suárez en Edinson Cavani.

Belangrijkste wapens

Rodríguez beschikt over een grote gave: het is namelijk een dodelijke afmaker. De jonge en nog onervaren spits is geweldig in de zestien en haast niet te kloppen in de lucht. Het is geen atleet zoals Haaland, maar op fysiek vlak prima in staat om uit slechte voorzetten alsnog doelpunten te produceren. Voor iemand met zijn lengte is Rodríguez tevens opvallend snel en zijn verleden als buitenspeler maakt van hem een zeer bekwame dribbelaar. Minpunten zijn er echter ook in zijn spel. Zijn eerste aanname is voor verbetering vatbaar en vanwege zijn soms houterige stijl was er bij Real Madrid twijfel over zijn bijdrage vanaf de zijkant. Zeker ook omdat er doorgaans kleinere en meer wendbare spelers op de flanken worden opgesteld. Dat kan op termijn een probleem worden, al is Rodríguez pas achttien en is er nog voldoende tijd om op dat onderdeel progressie te boeken.

Of toch de nieuwe Darwin Núñez?

Het is heel trendy om de vergelijking met Haaland te trekken. En ergens is dat ook logisch. Er zijn opvallend veel overeenkomsten wat betreft het fysieke profiel van beide spitsen. Rodríguez als Haaland vertrouwen op hun snelheid en sprongkracht, om nog maar te zwijgen van het killerinstinct van de aanvallers van respectievelijk Real Madrid en Manchester City. Rodríguez is echter niet zo kalm als Haaland, en lijkt in dat kader meer op landgenoot en Liverpool-aanvaller Darwin Núñez. De aanvallers uit Uruguay begonnen ooit als vleugelaanvallers, maar zijn duidelijk meer op hun gemak in een centrale rol. De Zuid-Amerikanen zijn op snelheid ongelooflijk gevaarlijk. Bij een laag tempo echter is hun bijdrage beduidend minder groot. Ze zijn wel chaotisch genoeg om onvoorspelbaar te blijven.

Het duo ruilde van shirt na afloop van de door Real Madrid met 2-5 gewonnen kraker tegen Liverpool in de achtste finale van de Champions League. Het is dan ook niet uit te sluiten dat de aanvallers de komende jaren de spotlights delen in de nationale ploeg van Uruguay. Rodríguez zal zich zich eerst volledig focussen op het constant presteren namens Real Madrid. Uitkomen voor de Champions League-winnaar kan voor sommige spelers namelijk aanvoelen als een harde en meedogenloze opdracht. Zelfs met Ancelotti aan het roer is er weinig geduld met jonge spelers die wisselvallige optredens afleveren. Maar als Rodriguez vanaf de bank zijn bijdrages blijft leveren, dan is hij zeker in de race om Benzema permanent te vervangen, indien de ervaren spits daadwerkelijk vertrekt deze zomer.

Rodríguez heeft de volledige steun van Ancelotti, die gelooft dat de jongeling kan uitgroeien tot een vertrouwd gezicht in het Santiago Bernabéu. Na de derby met Atlético Madrid sprak de Italiaanse coach bemoedigende woorden: "Het is de bedoeling dat Álvaro met ingang van komend seizoen aansluit bij de A-selectie. Het is een uitzonderlijk talent dat lang is en fysiek in orde. Benzema is meer een traditionele centrumspits, dus is het voor ons heel mooi om over een kwalitatief goede spits te beschikken met ook nog eens een uitstekende lengte." In Madrid leeft de verwachting dat Rodríguez tot het einde van het seizoen wedstrijdritme zal blijven opdoen in het B-elftal. Aan de andere kant denkt bijna iedereen dat spelen op het derde Spaanse niveau voor de nieuwe superster van Real Madrid heel snel tot het verleden zal horen.