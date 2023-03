De Ligt ontkent veelgehoord verhaal in media na vertrek bij Ajax: ‘Juist minder’

Zaterdag, 4 maart 2023 om 12:15 • Wessel Antes • Laatste update: 12:20

Matthijs de Ligt heeft niet aan extra krachttraining gedaan nadat hij de overstap maakte van Ajax naar Juventus in 2019. Dat vertelt de 23-jarige verdediger van Bayern München in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Sinds hij in Duitsland speelt krijgt de mandekker vaak te horen dat hij sneller en explosiever lijkt, maar volgens hem heeft dat niets te maken met zijn werkwijze buiten het veld. De Ligt zegt zelf dat het vooral aan de speelwijze en opdrachten van zijn nieuwe werkgever ligt.

Tijdens de Champions League kraker tussen Paris Saint-Germain en Bayern (0-1 winst) werd ook op de Nederlandse televisie gezegd dat De Ligt sneller en lichter oogt dan in zijn tijd in Italië. Volgens de aanwezige analisten had dat te maken met het feit dat hij in Italië te veel aan krachttraining deed. De Ligt ontkent dat. “Of dat zo is? Nee. Het is juist andersom: bij Juventus ben ik veel minder krachttraining gaan doen dan bij Ajax. Sterker nog: bijna niks meer. Ik snap wel dat mensen zeggen dat ik nu sneller en explosiever lijk, maar daar is een simpele verklaring voor: bij Bayern worden andere dingen van me gevraagd.”

Vervolgens legt De Ligt het verder uit. “Het maakt verschil of je op zeventig meter van je eigen goal verdedigt, proactief, of dat je ver terug gaat staan op eigen helft. Bij Bayern ben ik de speler die de meeste meters maakt in wedstrijden, bij Juventus maakte ik de minste.” Tegen PSG vreesde De Ligt niet voor duels met Kylian Mbappé en Lionel Messi. “Met mijn kracht en snelheid word ik niet bang van vijftig meter ruimte in mijn rug. Die vijftig meter heeft een spits dan ook te overbruggen, hè, voor hij eventueel gevaarlijk wordt.”

Hoewel De Ligt niet kan terugkijken op de meest succesvolle periode in Turijn, heeft hij geen spijt van de transfer. “Oh nee, zeker niet. In drie jaar in Italië ben ik een veel completere verdediger geworden. Het vak écht leren doorgronden, technisch, tactisch, dat wilde ik. Bij Ajax deed ik alles op intuïtie.” De veertigvoudig international van het Nederlands elftal won in Turijn alle binnenlandse prijzen. In totaal speelde De Ligt 117 wedstrijden voor Juventus, waarin hij goed was voor acht doelpunten en drie assists.