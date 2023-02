‘Dat Lodewijks mijn naam noemt, is een teken dat ik op de goede weg zit’

Zondag, 26 februari 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:06

Voor Bart Verbruggen is het Nederlands elftal niet langer een droom. De doelman van Anderlecht wordt steeds vaker in verband gebracht met Oranje en dat heeft hem aan het denken gezet. In gesprek met Voetbal International zegt hij dat het halen van het Nederlands elftal is veranderd van een droom naar een doel. Tot op heden hoorde hij nog niets vanuit Zeist, zo geeft hij eveneens te kennen.

Dat er tegenwoordig regelmatig over Verbruggen gesproken wordt, komt onder meer doordat keeperstrainer Patrick Lodewijks onlangs zijn naam liet vallen. "Je weet het natuurlijk nooit. Bij Anderlecht speelt nu bijvoorbeeld Bart Verbruggen, een jonge keeper die de kans krijgt. Dat is heel mooi", aldus Lodewijks bij ESPN. "Dat was een extra motivatie voor me. Ik ben er nog lang niet, maar toen ik mijn naam uit zijn mond hoorde, was dat wel een teken dat ik in de goede richting aan het gaan ben. Dat het Nederlands elftal van droom in doel verandert", stelt Verbruggen.

Ook Verbruggen ziet dat de keeperspositie de positie is die het meest ter discussie staat bij Oranje. Andries Noppert en Justin Bijlow hoeven niet te rekenen op een uitnodiging van Koeman, daar zij geblesseerd zijn. Remko Pasveer is zijn basisplaats bij Ajax kwijtgeraakt. "In Nederland is het anders dan in België. Daar heb je Thibaut Courtois, that’s it", gaat Verbruggen verder. "Bij ons is meer concurrentie. Ik zou het fantastisch vinden om mee te mogen strijden. Als de oproep komt, ben ik er klaar voor. Niet dat ik er echt al mee bezig ben, hoor. In juni als eerste keeper naar het EK met Jong Oranje, daar focus ik me vooral op."

Aad de Mos, die het Belgische voetbal op de voet volgt, bestempelt Verbruggen als een 'potentiële jongen voor het Nederlands elftal'. "Toen hij naar Anderlecht ging, dacht ik: wat gaat-ie daar zoeken? Nu heeft hij een één-tweetje gemaakt met de omstandigheden. Zegt wel wat hoor, als je je als keeper bij dit Anderlecht staande kunt houden. Hij krijgt heel veel werk. Verbruggen maakt furore nu. Heeft veel eigenschappen die een goede keeper moet hebben. Grote kerel, uitstraling. Er stáát iemand in die goal, dat zie ik graag. Hij doet me denken aan Edwin van der Sar. In de gaten houden."