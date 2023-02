Huntelaar haalde ‘eerste keus’ binnen bij Ajax en duidt rol van Van der Sar

Donderdag, 23 februari 2023 om 15:13 • Guy Habets • Laatste update: 16:07

Klaas-Jan Huntelaar is zeer content met de komst van Gerónimo Rulli naar de Johan Cruijff ArenA. De Argentijnse doelman, die overkwam van Villarreal, werd meteen eerste doelman en liet zich de afgelopen weken zien. Dat was voor Huntelaar en algemeen directeur Edwin van der Sar een bevestiging van eerdere bevindingen.

Afgelopen zomer hoopten de Amsterdammers al een nieuwe doelman te halen, maar werd de overstap van Odysseas Vlachodimos op het allerlaatste moment tegengehouden door de Raad van Commissarissen. De keeper van Benfica bleek toch te duur. Het aantrekken van Rulli werd wel toegestaan en dat is volgens Huntelaar een goede beslissing geweest. "We zijn blij dat Rulli is gekomen", zegt hij in Het Parool. "Hij was onze eerste keus. Zijn komst is breed gedragen in de club."

Huntelaar is niet de enige die besliste over het binnenhalen van de Argentijn. Gerry Hamstra, met wie Huntelaar het technische beleid uitzet, werd betrokken in het proces en ook Van der Sar werd als gewezen keeper om zijn mening gevraagd. Alle betrokkenen waren het eens over de kwaliteiten van Rulli. "Edwin van der Sar heeft er uiteraard een stem in gehad", zo liet de voormalig topspits weten.

Donderdag moet de Argentijn opnieuw zijn waarde bewijzen voor Ajax. Rulli staat, ijs en weder dienende, onder de Amsterdamse lat tijdens het Europa League-treffen met Union Berlin en zou opnieuw in een strafschoppenserie terecht kunnen komen. In de finale van het tweede Europese clubtoernooi in 2021, toen Villarreal tegen Manchester United speelde, wonnen de Spanjaarden na penalty's en benutte Rulli de laatste. "Hij weet dus hoe je hem moet nemen", lachte trainer John Heitinga. "Voor nu staat hij nog niet op mijn lijstje!"