Bayern München deelt zeer positieve beelden van Noussair Mazraoui

Donderdag, 23 februari 2023 om 13:20 • Davey de Laat • Laatste update: 13:23

Noussair Mazraoui heeft de groepstraining bij Bayern München weer hervat. De Marokkaans international liep tijdens het WK in Qatar een zware coronabesmetting op en vlak daarna kampte hij met een ontsteking aan een hartzakje. Daardoor moest de 25-jarige rechtsback een trainingskamp laten schieten en traint hij donderdag voor het eerst dit kalenderjaar mee met der Rekordmeister.

Mazraoui moest ruim twee maanden toekijken, maar donderdag deelde Bayern beelden van de rechtsback op het trainingsveld aan de Säbener Straße. Dat betekent dat hij voor het eerst in 2023 weer in groepsverband mee kon doen en dat een terugkeer in de wedstrijdselectie eraan zit te komen. De competitiewedstrijd tegen Union Berlin van komende zondag komt wellicht nog te vroeg, maar een week later gaat Bayern op bezoek bij VfB Stuttgart. Dat is een haalbare wedstrijd voor Mazraoui.

De voormalig Ajacied was namens zijn land in vijf wedstrijden actief op het voor Marokko succesvol verlopen WK in Qatar. Ook daar ging het wegens blessureleed niet van een leien dakje. Zo miste de vleugelverdediger de kwartfinale tegen Portugal (1-0 winst) en moest hij na één helft tegen Frankrijk in de halve finale (2-0 nederlaag) de strijd alweer staken. Vervolgens kon Mazraoui ook niet spelen in de wedstrijd om de derde plaats tegen Kroatië (2-1 verlies).

Sinds Mazraoui afgelopen zomer de transfervrije overstap van Ajax naar Bayern maakte, kwam hij tot achttien wedstrijden voor zijn nieuwe club. Daarin maakte hij pas zes keer de negentig minuten vol, verzorgde hij drie assists en nog geen enkel doelpunt. Der Rekordmeister haalde deze winter met João Cancelo een behoorlijke concurrent voor Mazraoui. De Portugese back kan zowel op rechts als op links uit de voeten en dus ondervindt ook Daley Blind hinder van de komst van Cancelo.