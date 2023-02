Ajax reist met 22 spelers af naar Union Berlin; ook twijfelgeval Álvarez mee

Woensdag, 22 februari 2023 om 13:16

Ajax reist met 22 spelers af naar Berlijn. De ploeg van trainer John Heitinga speelt donderdagavond de returnwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. Ajax bleef tijdens de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA steken op een 0-0 gelijkspel. Achter de naam van Edson Álvarez stond een vraagteken, maar hij zit ondanks een schouderblessure gewoon bij de selectie.

Álvarez liep de schouderblessure zondag op in het gewonnen Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam (4-0). Heitinga sprak na afloop al de verwachting uit dat de middenvelder van Ajax ‘gewoon’ inzetbaar zou zijn voor de return in de Europa League. Sánchez maakt daarnaast zijn rentree in de wedstrijdselectie. De rechtsback moest de afgelopen twee duels vanwege een niet nader genoemde blessure nog aan zich voorbij laten gaan.

Heitinga kan tegen Union over een nagenoeg volledig fitte selectie beschikken. Alleen Ahmetcan Kaplan ontbreekt al geruime tijd vanwege een zware knieblessure. De trainer van Ajax staat woensdagavond om 20.00 uur in aanloop naar het Europa League-duel de pers te woord. De aftrap van de return in Berlijn vindt donderdag om 21.00 uur plaats. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League.

Volledige selectie van Ajax:

Doel: Gerónimo Rulli, Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg.

Verdediging: Jurriën Timber, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Devyne Rensch, Jorge Sánchez, Jorrel Hato.

Middenveld: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Florian Grillitsch, Youri Regeer, Kian Fitz-Jim, Steven Berghuis.

Aanval: Mohammed Kudus, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Dusan Tadic, Lorenzo Lucca, Francisco Conceiçao.