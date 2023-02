Spaanse media zijn lyrisch: ‘Hij hoort bij de beste drie uit de clubhistorie’

Woensdag, 22 februari 2023 om 09:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:46

De Spaanse sportkranten zijn lyrisch na de memorabele zege van Real Madrid op Anfield tegen Liverpool (2-5). Vinícius Júnior was de grote man met twee goals en een assist. De Braziliaan wordt net als Luka Modric en Karim Benzema bewierookt. “Hij is de koning van de abnormaliteit van Real.”

“Weer een avond die de geschiedenisboeken ingaat”, schrijft Marca. Dinsdag werd bekend dat Amancio, die veertien jaar langs speler van Real was, op 83-jarige leeftijd is overleden. “Het was het best mogelijke eerbetoon aan Amancio." De krant zag Liverpool geweldig aan de wedstrijd starten, maar Real vervolgens op historische wijze de rug rechten. "Real veroverde uiteindelijk een van de grote voetbaltempels met een demonstratie in de tweede helft.”

Marca zag Modric een masterclass opvoeren. “Hij blijft bewijzen dat hij nog steeds tot de top behoort. Hij was een van de weinigen die kalm bleef toen Liverpool vroeg op een 2-0 voorsprong kwam en speelde een grote rol in de comeback. Hij verdient een nieuw contract en de club moet hem dat zo snel mogelijk geven.” Volgens AS behoort Modric tot de beste drie middenvelders uit de clubhistorie.

Benzema kan ook rekenen op lovende kritieken. De Franse spits was net als Vinícius goed voor twee goals en een assist. AS hoopt dat Real óók zijn aflopende verbintenis verlengt. De Madrileense krant El País maakt een diepe buiging voor Vinícius. “Hij is de koning van de abnormaliteit van Real. De Braziliaan nam de ploeg van Ancelotti op sleeptouw, nadat de ploeg in het eerste half uur uit elkaar viel.”

Ook Sport is lovend over Vinícius. "Hij breidt zijn doelpuntenportfolio steeds verder uit. Voetballers als hij zijn exceptioneel. Zij beslissen wedstrijden zonder daarbij geholpen te worden door de rest. Zij beslissen duels in hun eentje. Het was een gevecht in ontbloot bovenlijf, zonder ook maar één seconde van rust, waarin Real een memorabele indruk heeft achtergelaten. Het is bekend, zodra de Champions League-hymne speelt wordt het team tot grote hoogtes getild."