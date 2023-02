Onbegrip bij Wesley Sneijder na opvallend positief interview van Jürgen Klopp

Dinsdag, 21 februari 2023 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:08

Real Madrid won dinsdag na een spectaculaire wedstrijd tegen Liverpool met 2-5 op Anfield. De Engelsen begonnen stormachtig en pakten een 2-0 voorsprong, maar met name na rust stortten the Reds in. Jürgen Klopp was na afloop kritisch op de fouten die zijn ploeg maakte, maar stelt dat er ook 'veel positieve punten' uit de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League te halen valt. Wesley Sneijder begreep na afloop van het interview weinig van Klopp.

Klopp zag dat zijn ploeg het in de openingsfase uitstekend deed. "Het begin was perfect. We speelden precies zoals we wilden, bezorgden Real Madrid problemen en kwamen op een 2-0 voorsprong. De hele eerste helft was goed, maar we werden afgestraft toen we wat passief werden. Zij hadden een lange bal op Vinícius en hoe we dat verdedigden was niet oké. We joegen ze niet meer op. Deze tegenstander straft je af als passief wordt. Dat realiseerden we ons en toen viel de tweede tegengoal. Dat was slapstick."

2-2! WAT GEBEURT HIER!? ?? Nu is het Alisson die verschrikkelijk in de fout gaat, Vinícius Júnior maakt zijn tweede treffer van de avond! ??#ZiggoSport #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/QUt742NvgZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2023

"Dat had niet mogen of kunnen gebeuren", gaat Klopp verder. "Het stond 2-2, maar tijdens de rust hadden onze spelers misschien het gevoel dat ze het niet weer konden doen", doelt de Duitser op de geweldige openingsfase van zijn ploeg. "Maar we konden vijf keer wisselen, het ritme veranderen, maar in de eerste fase na rust... Zij speelden een lange bal naar Vinícius, die een vrije trap kreeg en hoe we die vervolgens verdedigden was natuurlijk niet oké. Dat helpt niet tegen een team dat zeer goed is in counteraanvallen. We hebben ze in de kaart gespeeld en konden het niet meer op de rails krijgen. We moesten de hele wedstrijd spelen zoals we in de eerste helft hebben gedaan."

Volgens Klopp is het mogelijk om de intensiteit die Liverpool in de eerste helft tentoonspreidde een wedstrijd lang vol te houden. "Maar dan moet je het momentum terug zien te krijgen", stelt de oefenmeester. Het momentum verdween in de tweede helft volledig. Na de 2-3 van Éder Militão zorgde een dubbelslag van Karim Benzema uiteindelijk voor een afgetekende 2-5 zege voor de Spanjaarden. "Na de 2-3 kregen zij meer vertrouwen", analyseert Klopp. "Ze scoorden geweldige doelpunten. Het is hoe het is. Het was een vreemde wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we 2-5 verloren en dat weten we. Maar er zijn veel positieve punten uit de wedstrijd te halen, om eerlijk te zijn."

Wesley Sneijder

"Ik vind het merkwaardig dat hij dat zegt", reageert Sneijder op het interview van Klopp. "Want ik kan me niet voorstellen dat hij in de rust heeft gedacht dat Liverpool een goede eerste helft heeft gespeeld. Los van die goal (van Darwin Núñez, red.) in de derde minuut en die fout van Courtois is Madrid gewoon de betere ploeg geweest. Ook in de eerste helft. En die komen terecht op gelijke hoogte. Dan kan je trainer zijnde niet denken van: we spelen best wel een aardige helft. Nee, hij had het anders moeten neerzetten. Dat middenveld had hij moeten aanpakken. Natuurlijk, outstanding Real Madrid in the counterattack. Maar zo hebben ze bijna niet hoeven spelen. Want ze hadden alleen maar de bal." Met name Stefan Bajcetic had volgens Sneijder en de overige analisten van RTL 7 gewisseld moeten worden.