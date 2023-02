FC Twente viert carnaval na wanprestatie: ‘Als mensen dat niet leuk vinden... '

Dinsdag, 21 februari 2023 om 21:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:59

Ron Jans heeft gereageerd op het feit dat spelers van FC Twente na de pijnlijke nederlaag bij Go Ahead Eagles (2-0) carnaval vierden. De oefenmeester van de Tukkers stelt in gesprek met ESPN dat zijn selectie zondagavond en maandag vrij was en dat hij geen kwaad ziet in het vieren van het feest. "Ik ga mijn spelers niet honderd procent, 24 uur per dag controleren wat ze doen en ik vind dat ze ook mens zijn."

"Iedereen geeft leiding op zijn eigen manier", reageert Jans voor de camera van ESPN. "Zondagavond waren ze vrij en maandag waren ze ook vrij. Dan ben ik niet iemand die van tevoren dat soort dingen gaat controleren. Ik had 's avonds niet eens zin om voetbal te kijken, want ik was er zo ziek van." Twente kende zondag een dag om snel te vergeten. Treffers van Philippe Rommens en Isac Lidberg zorgden ervoor dat de Tukkers al na een kwartier tegen een dubbele achterstand keken. In het restant van de wedstrijd, die bovendien werd ontsierd door vernielingen in het uitvak, wist de ploeg van Jans de schade niet meer te repareren.

"Ik ga mijn spelers niet honderd procent, 24 uur per dag controleren wat ze doen en ik vind dat ze ook mens zijn", vervolgt Jans. "Als zij dat van tevoren hebben, moeten zij dat zelf beslissen. Ik wil dat wij leren van die wedstrijd en dat wij er gewoon staan. Maandag hadden ze vrij wegens de arbeids-rustverhouding en het programma naar PSV (op zondag, red.). Ik vind: je kunt een keer verliezen. Niet op de manier waarop wij dat hebben gedaan, maar dan ga ik niet meteen de knuppel in het hoenderhok gooien en de boze heks spelen of weet ik veel wat er met carnaval een rol speelt. Ik probeer dat op onze eigen manier en als mensen dat niet leuk vinden, dan hebben ze pech gehad."

"Ik ben er niet van op de hoogte, maar dat zeg ik al: als je goed timet, kun je af en toe ook best een keer iets anders gaan doen en dat is ook carnaval vieren", vervolgt de oefenmeester. "Carnaval zit bij een heleboel mensen in het bloed en dan ga ik ze dat ook niet afpakken. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid", sluit Jans af. Na de nederlaag in Deventer lijken de Tukkers het kampioenschap voorlopig uit het hoofd te moeten zetten. Het gat met koploper Feyenoord bedraagt negen punten, terwijl ook Ajax (zes punten), AZ (vier) en PSV (drie) er beter voorstaan dan Twente. Bij een overwinning op zondag in Eindhoven komen de manschappen van Jans op gelijke hoogte met PSV.