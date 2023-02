Kopzorgen voor Guardiola nemen toe na slecht nieuws over De Bruyne

Dinsdag, 21 februari 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:10

Manchester City moet het woensdag in de Champions League stellen zonder Kevin De Bruyne, zo maakt de club bekend. De middenvelder was niet aanwezig op de training van dinsdag en moet het duel met RB Leipzig in de achtste finale van het miljardenbal aan zich voorbij laten gaan. Ook Aymeric Laporte en John Stones zijn niet inzetbaar voor manager Josep Guardiola.

Afgelopen weekend deed De Bruyne nog 88 minuten mee in de wedstrijd bij Nottingham Forest (1-1), terwijl Laporte, die ook in de basis begon, het duel volledig uitspeelde. De precieze reden voor het ontbreken van het tweetal is niet bekendgemaakt, al lijkt het om blessures te gaan. De afwezigheid van linkspoot Laporte betekent vermoedelijk goed nieuws voor Nathan Aké, die lijkt te kunnen rekenen op een basisplaats in Duitsland. De Oranje-international moest tijdens de laatste drie Premier League-wedstrijden tweemaal genoegen nemen met een reserverol.

De absentie van Stones is geen verrassing. De Engelsman heeft al langer last van een dijblessure en speelde zijn laatste minuten op 27 januari. De afwezigheid van De Bruyne is een hard gelag voor City. De spelmaker geldt als een van de belangrijkste pionnen van Guardiola, die dus een alternatief zal moeten bedenken op het middenveld. De laatste twee keren dat De Bruyne niet meedeed of op de bank begon werd hij vervangen door Julián Álvarez. De Argentijn kan zowel achter als naast spits Erling Braut Haaland uit de voeten.

RB Leipzig

Ook RB Leipzig kent de nodige kopzorgen in aanloop naar het heenduel van het tweeluik. Christopher Nkunku kon tijdens de trainingssessie van dinsdag slechts delen van de training afmaken. De club maakt tevens bekend dat de spieren van de spelmaker een reactie hebben gehad en dat de komende 24 uur duidelijk moet worden of de Fransman inzetbaar is. Nkunku moest sinds het nieuwe jaar zes officiële duels laten schieten vanwege een knieblessure en maakte zaterdag zijn rentree als invaller tijdens de gewonnen wedstrijd bij VfL Wolfsburg (0-3). Abdou Diallo (knie), Péter Gulácsi (knie) en Dani Olmo (dij) zijn eveneens afwezig wegens blessures. Het duel staat woensdag onder leiding van Serdar Gözübüyük.