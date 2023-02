Schoon verklaarde Seuntjens krijgt hulp van Steijn en duikt op bij Sparta

Dinsdag, 21 februari 2023 om 17:42 • Bart DHanis • Laatste update: 17:45

Ralf Seuntjens traint voorlopig mee bij Sparta, zo meldt de Rotterdamse club dinsdagmiddag via hun officiële kanalen. Seuntjens krijgt van Sparta-trainer Maurice Steijn de kans om zijn conditie bij Sparta. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij VVV-Venlo, waar de 33-jarige aanvaller tussen 2015 en 2019 onder contract stond.

Ralf Seuntjens traint de komende periode twee keer per week mee met Sparta Rotterdam. Vanwege zijn goede band met trainer Maurice Steijn geeft Sparta hem de kans om weer fit te worden, ter voorbereiding op een nieuw seizoen in Japan, waar hij onder contract staat bij FC Imabari. pic.twitter.com/qT6npCnpwt — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) February 21, 2023

Seuntjens gaat twee keer per week meetrainen bij Sparta. Het doel is echter niet om een contract af te dwingen bij de huidige nummer zes van de Eredivisie. De spits staat namelijk nog steeds onder contract bij het Japanse FC Imabari, waar hij hoopt volgend seizoen met een goede conditie aan te gaan sluiten. Het voetbalseizoen in Japan gaat over enkele weken weer van start.

Anderhalve maand na zijn transfer van NAC Breda naar Japan, kreeg Seuntjens in mei vorig jaar de diagnose lymfeklierkanker. De Bredanaar kwam voor een chemokuur terug naar Nederland, waar hij vorige maand volledig schoon werd verklaard. “Onwerkelijk, opgelucht en ontzettend dankbaar. Wat een heftig jaar is het geweest voor mij", schreef de aanvaller destijds op Instagram.

The Seun of God speelde tot dusver pas drie wedstrijden in het shirt van FC Imabari, waarin hij al een keer trefzeker was. Eerder speelde hij in Nederland voor De Graafschap, NAC Breda, VVV-Venlo, Telstar, FC Den Bosch en RBC Roosendaal. In totaal speelde hij 438 wedstrijden in Nederland, waarin hij 137 keer het net wist te vinden. 78 keer was Seuntjens aangever bij een doelpunt.