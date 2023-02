Sneijder én Boskamp zien benutte vrije trap Kudus niet als zijn verdienste

Maandag, 20 februari 2023 om 23:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:24

Wesley Sneijder en Jan Boskamp kijken er niet van op dat Mohammed Kudus zijn vrije trap promoveerde tot doelpunt. De aanvallende middenvelder van Ajax zette de 4-0 eindstand op het scorebord in het duel met Sparta Rotterdam door de vrije bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te schieten, maar dat lag in de ogen van de analytici, te gast bij het programma Veronica Offside, vooral aan de positionering van doelman Nick Olij en de muur die hij had neergezet.

Kudus maakte afgelopen weekend indruk door in de 84ste minuut uit een vrije trap de 4-0 aan te tekenen. Waar er op de persconferentie na afloop door meerdere journalisten gesproken werd over ‘een nieuwe specialist voor op het lijstje van Heitinga', laten de analytici merken dat de treffer weinig met de kwaliteiten van Kudus te maken. Zowel Boskamp als Sneijder zien het doelpunt van de Ghanees als een defensieve fout van Sparta.

“In de beginfase deed Kudus nauwelijks mee bij Ajax. Nu neemt hij die vrije trap schitterend, maar volgens mij moeten er naast die vier man nog een paar bij staan, want het stond helemaal niet goed aan die kant", zegt Boskamp in de talkshow. "Die muur staat niet goed toch, of zie ik dat verkeerd? Moet je kijken man! Hij staat echt niet goed! Wes?", kijkt Boskamp vragend naar zijn collega-analist.

Sneijder sluit zich volledig aan bij Boskamp en doet er bovendien een schep bovenop. "Iedereen had deze bal erin geschoten. De muur stond echt niet goed”, concludeert de recordinternational van Oranje. "Het is voor een keeper lastiger als er een links- en een rechtspoot bij de bal staat. Je moet dan eigenlijk gokken: één hoek moet hij zelf pakken Maar ik vond de keeper veel te ver aan de andere kant staan. Hij stond bijna tegen die paal aan", besluit Sneijder met een kritische noot aan het adres van Olij.