Van Basten: ‘Antony ging voor 100 miljoen weg... deze jongen is echt beter’

Maandag, 20 februari 2023 om 21:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:45

Marco van Basten is groot liefhebber van Mohammed Kudus. De analist zag hoe Ajax afgelopen zomer 100 miljoen euro verdiende aan Antony, maar vindt de huidige hangende rechtsbuiten in het Amsterdamse elftal van grotere waarde. "Ik vind Kudus echt een betere speler dan Antony, hoor", aldus Van Basten in Rondo.

Kudus maakt vanaf het moment dat Alfred Schreuder ontslagen werd als trainer van Ajax grote indruk op de Nederlandse velden. "Kudus is een klasse speler!", ziet ook Jan Mulder. "Waarom speelde hij onder Schreuder niet altijd? Hij zat vaak op de bank. Je laat hem drie, vier wedstrijden staan en je ziet: wat een klasse speler. Hij maakt Ajax op dit moment." Zijn zoon Youri Mulder betwist dat Kudus onder Schreuder vaak op de bank zat, maar dat is wel degelijk zo: Schreuder liet de Ghanees liefst twaalf keer invallen en zette hem slechts elf keer in de basis.

'Ik vind Kudus een betere speler dan Antony'

Sinds John Heitinga aan het roer staat, miste Kudus geen speelminuut. De interim-coach van Ajax posteert de Afrikaan steevast als hangende rechtsbuiten, een positie die tot aan de zomer nog werd ingevuld door Antony. "Ik vind Kudus een betere voetballer", aldus Van Basten. "Hij is prettiger om mee samen te spelen. Antony had acties, maar die kon zo warrig zijn, weet je wel. Kudus heeft veel meer een vaste techniek. Hij weet waar hij naartoe gaat."

Manchester United maakte Antony de duurste Eredivisie-voetballer aller tijden door 100 miljoen euro te betalen. Youri Mulder moet nog zien of een dergelijk bedrag voor Kudus ook op tafel komt. "Snelheid is vaak wel bepalend voor hoeveel een speler oplevert", betoogt de oud-aanvaller. "Antony is sneller dan Kudus." Van Basten is het er niet mee eens. "Het gaat er wel om hoe goed je bent en ook hoe slim je bent. Ik denk dat dat nog meer een rol speelt. Antony is snel ja, maar Kudus is technischer."